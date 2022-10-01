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Bol bol yemek için bir sebep daha...

Başlı başına harika bir besin olan nohut, Türk mutfağının da vazgeçilmez baklagillerinden biridir. Nohut, genellikle etli sulu yemek olarak tercih edilse de salata veya humus gibi diğer yemekler de tercih edilebilir. Araştırmalar, daha fazla nohut tüketmenin viseral yağı önemli ölçüde azaltabileceğini söylüyor.

01 Ekim 2022 Cumartesi 17:29
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Bol bol yemek için bir sebep daha...



Viseral yağ obezite olarak bilinen, hayati organlarınızın etrafında yağ dokusu birikmesi gibi tehlikeli bir durumdur. Viseral yağ felç, kalp hastalığı ve diyabet riskine sokabilir. Nohut tüketmek, iç organlarda tehlikeli şekilde yağ birikmesini önlemeye yardımcı olabilir.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Uzmanlara göre, protein açısından zengin ve yağ oranı düşük yiyecekler, yağ seviyenizi yönetmenize yardımcı olmanın kesin bir yoludur. Hayvan çalışmalarında özellikle nohutun yağ oranının toplam vücut ağırlığına oranını azalttığı bulunmuştur. Pişmiş veya çiğ yenen yiyecekler, vücutta yağı azaltmak için hareket edebilen birçok besin içerir.

The British Journal of Nutrition'da yayınlanan önde gelen çalışmalardan biri, nohut yemenin kemirgenler üzerindeki etkisini test etti. Araştırmacılar, kemirgenleri yüksek yağlı bir diyetin parçası olarak sekiz ay boyunca beslediler ve bunları nohutsuz yüksek yağlı bir diyet verilen diğer kemirgenlerle karşılaştırdılar.

İNSÜLİN DİRENCİNİ İYİLEŞTİRDİ

Kemirgenlerin karın yağ ağırlığının toplam vücut ağırlığına oranı nohut bulunan grupta daha küçüktü. Ayrıca nohut verilen farelerin insülin direncinde bir iyileşme yaşadığını da buldu. Nohutla beslenen farelerin kan şekeri seviyeleri de düştü.

NOHUTUN FAYDALARI

Nohut, "insanların temel beslenme gereksinimlerinin ötesine geçebilecek" faydaları olan karotenoidler ve polifenoller gibi faydalı maddeler içerir. Karotenoidlerin, yağ hücrelerini oluşturan yağ asitlerinin parçalanmasını teşvik ederek obeziteyi azalttığı çalışmalarda gösterilmiştir. Bir tür antioksidan olan polifenollerin de vücut ağırlığının azaltılmasına ve korunmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Herrington Tıp Merkezi'ne göre: "Denemeler, diyetinize günde sadece bir porsiyon (130 g) nohut eklemenin, daha az sağlıksız doymuş ve trans yağ tüketimini teşvik ettiğini ve kolesterol seviyelerinin yüzde beş düşmesine yol açtığını göstermiştir"

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