Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

Bolsonaro'dan şaşkına çeviren sözler: Yangınları çevreciler çıkarıyor olabilir

Amazonlarda arka arkaya yaşanan yangınlarla ilgili eleştirilerin odağında olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınları "hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan çevre örgütlerinin çıkarıyor olabileceğini" iddia etti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:08
Bolsonaro'dan şaşkına çeviren sözler: Yangınları çevreciler çıkarıyor olabilir

Sivil toplum kuruluşları, yangınları Ocak ayında göreve gelen Bolsonarohükümetinin bölgede, madencilik, kerestecilik ve tarımsal faaliyetleri teşvik eden açıklamalarına bağlıyor.

Brezilya'da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün uydu görüntülerinden elde ettiği verilere göre bu yıl içinde yarısından fazlası Amazon bölgesinde olmak üzere 72 bin'den fazla orman yangını çıktı.

Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüze 84'lük bir artışı gösteriyor.

'Kanıtım yok'

Çarşamba günü konu ile ilgili medyanın karşısına çıkan Bolsonaro, yangınlardan sivil toplum kuruluşlarını sorumlu tuttu.

Sağcı lider, "Bana göre orman yangınlarını STK'lar başlatmış olabilir. Çünkü para kaybettiler. Amaçları ne? Brezilya'nın başına dert açmak" dedi.

Bolsonaro, bazı grupların ellerinde kameralarla ormanlara giderek yangınçıkardıklarını savundu.

Brezilya lideri, bu konuda elinde kanıt olmadığını sadece 'böyle hissettiğini' söyledi.

Çevreci gruplar ise Bolsonaro'nun iddialarını "saçmalık" olarak niteledi ve Brezilya liderinin "dikkatleri ormanların yasa dışı olarak yok edilmesine göz yumduğu ve bunu cesaretlendirdiği gerçeğinden başka yöne çekmeye çalıştığını" öne sürdü.

'Bölgede yangın günleri düzenleniyor'

Bu yılın Temmuz ayında bölgede hızla bir ormansızlaştırma yaşanmaya başladı. Bunu aynı bölgede Ağustos'ta peşpeşe çıkan yangınlar izledi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun iktidara gelmesinden sonra, çevre konusunda kesilen cezalar önemli oranda azaldı.

Yerel gazeteler, bazı bölgelerde halkın, "orman yangını günleri" düzenlemeye başladığını yazıyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi bazı bakanların ormanlarda tarım arazisi açılması için bölge halkını cesaretlendiren açıklamalar yaptığına dikkat çekti.

Orman yangınlarıyla ilgili verileri açıklayan Uzay Araştırma Kurumu'nun başkanı geçen ay görevinden alındı.

Bu yangınlar sonrası Norveç ve Almanya da Amazon fonuna yaptığı bağışları durdurdu. Norveç'in bu fona 10 yıl içinde 1,2 milyar dolar aktardığı belirtiliyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BrezilyaBaşkanYangınçevreci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adriana Lima'dan orman yangınları için çağrı
Adriana Lima'dan orman yangınları için çağrı
Çocuklarını vegan olarak besleyen çifte 18 ay hapis cezası
Çocuklarını vegan olarak besleyen çifte 18 ay hapis cezası
Gelinler de damatlar da tek yumurta ikizi
Gelinler de damatlar da tek yumurta ikizi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim