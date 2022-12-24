Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!

Borcunu ödememek için ölü taklidi yaparak kefene girdi

Endonezya'da bir kadın borcunu ödememek için sahteciliği abarttı. Trafik kazasında ölmüş gibi davranan kadın sosyal medyada kefene girdiği görüntüleri paylaştı.

24 Aralık 2022 Cumartesi 20:31
15 Okunma
Borcunu ödememek için ölü taklidi yaparak kefene girdi



Kızının sosyal medya hesabından kendi ölümünü ilan eden kadın, kefen giyip fotoğrafını paylaştı.

Basına yansıyan haberlere göre Kuzey Sumatra eyaletinde yaşayan kadın, borcunu 20 Kasım'a kadar geri ödeyeceğine söz vermişti, ancak son tarih gelip çattığında parayı 6 Aralık'a kadar geri vereceğini söyleyerek uzatma istedi.

Bu tarihten kısa bir süre sonra, borcu hala ödenmemişken, kadın kızının Facebook sayfasına bir kazada öldüğünü söyleyen bir yazı yazdı.

Gönderide kadının evinin yakınındaki bir köprüde meydana gelen kazada öldüğünü ve cenazesinin Endonezya'nın bir eyaleti olan Aceh'e gömüleceğini söyledi.

Kızının Facebook sayfasındaki resimlerde, bir kefene sarılmış "ceset" ve bir televizyonda yayınlanmış bir haberde çekilmiş gibi görünen bir hastane arabasında tekerlekli bir ceset torbasının fotoğrafının bulunduğu kareler yer aldı.

Adı açıklanmayan "ölü" kadının kızı daha sonra gerçeği itiraf etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Z kuşağı Metaverse'te flört etmeye açık
Z kuşağı Metaverse'te flört etmeye açık
KKTC Milli İradeye Saygı Platformu’ndan örnek davranış
KKTC Milli İradeye Saygı Platformu’ndan örnek davranış
Tehlikeleri hiç bilinmiyor...
Tehlikeleri hiç bilinmiyor...








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim