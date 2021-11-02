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Boşanma olasılığınız ne kadar?

Yeni teknolojiler ve mobil uygulamalar insanların hayatında gittikçe daha fazla yer ediniyor. Bu kapsamda uzmanlar, son yıllarda Tinder ve Bumble gibi flört uygulamaları aracılığıyla eşlerini seçen insanların sayısını arttığını belirtti. Ancak, yapılan yeni bir araştırma internet üzerinden tanışan çiftlerin boşanma olasılığının, arkadaş ve aile aracılığıyla tanışanlara göre altı kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

02 Kasım 2021 Salı 09:22
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Boşanma olasılığınız ne kadar?
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İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada,  internet üzerinden tanışan çiftlerin boşanma oranları, üniversitede veya arkadaş ve aile aracılığıyla tanışanlara göre evliliğin ilk yıllarında altı kat daha fazla olduğu görüldü.

30 yaş ve üstü 2 bin evli yetişkinle yapılan bir anket, 2000 yılından bu yana internet üzerinden tanışan çiftlerin evliliklerinin ilk üç yılında boşanma riskinin yüzde 12, sosyal bağlantıları aracılığıyla tanışanların ise yüzde 2 oranında boşanma riskine sahip olduğunu buldu.

SOSYAL İLİŞKİLER EVLİLİĞİN İLK YILLARINDA ÖNEMLİ BİR ETKİYE SAHİP

Araştırmayı yaptıran yardım kuruluşu Marriage Foundation, bulguların sosyal ilişkilerin evliliğin ilk yıllarında çiftleri desteklemede önemli bir rol oynadığını gösterdiğini söyledi.

Bununla birlikte, çalışmaya göre  boşanma oranlarındaki farklılık 10 yıllık evliliğe kadar devam ediyor. Eşleriyle internet üzerinden tanışanların yüzde 17'si yedi yıl sonra boşanırken, karşılıklı bağlantılar yoluyla tanışan çiftlerin yüzde 10'u boşandı.

Çalışmanın yazarları, “Ancak, 10 yıllık evlilikte, işyerinde tanışanlar yüzde 24 ile en yüksek boşanma oranına sahip gibi görünüyor, internette tanışanların yüzde 20'si, bir bar veya restoranda tanışanların yüzde 19'u,  aile, arkadaşlar veya komşular aracılığıyla tanışanların yüzde 15'i boşandı” denildi.

Diğer taraftan çalışma, ,eHarmony, Bumble, Grindr veya Tinder yaygın olarak kullanılan platformlar aracılığıyla çevrimiçi olarak tanışan çiftler arasında bir ayrım yapmadı.

"BULGULAR RAHATSIZ EDİCİ"

Marriage Foundation’un  araştırma direktörü Harry Benson, bulguların "rahatsız edici" olduğunu söyledi.

Benson, “Çalışmamızın bulguları, evliliğin ilk yıllarında, bu şekilde tanışan çiftlerin, arkadaş, aile veya komşuları aracılığıyla tanışanlara kıyasla, karşılaştıkları tüm zorluklarla başa çıkmak için yeterli sosyal sermayeye veya çevrelerindeki yakın destek ağlarına sahip olmayabileceğini gösteriyor. Zamanla bu eşitsizlik ortadan kalkıyor, ancak soru şu ki, neden var?” dedi.

Anketi yürüten pazar araştırması danışmanı Savanta Comres ise internet üzerinden tanışan çiftlerin, karşılıklı bağlantıların olmayışı birbirleri hakkında bilgi toplamayı zorlaştırdığı için hali hazırda iki yabancı olarak evlendiklerini söyledi.

Öte yandan çalışmada ayrıca, çevrimiçi olarak tanışanların, eşlerinin ailesi ve arkadaşlarıyla “yıllar içinde köklü ilişkiler yerine sıfırdan” sosyal bağlar kurması gerektiği belirtildi.

Benson, "Bulgularımız hiçbir şekilde çevrimiçi flörtün hayati rolünü baltalamıyor veya azaltmıyor. Ancak güvenilir kaynakların ve sosyal desteğin daha az bulunduğu göreceli bir yabancıyı tanımanın büyük risklerini ve zorluklarını vurguluyor ”dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaBoşanma
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