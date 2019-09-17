Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...
Göz tansiyonu ihmale gelmez
Göz tansiyonu ihmale gelmez

Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı

Ünlü aktör Brad Pitt, Washington'da bulunan NASA merkezinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 4 aydır bulunan astronot Nick Hague ile röportaj yaptı.

17 Eylül 2019 Salı 12:26
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı

20 Eylül'de vizyona girecek Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminde bir astronotu canlandıracak olan Pitt, Nick Hague'ya uzay ve astronotun görevine dair birçok soru yöneltti. 

Pitt'in, "Yerçekimsiz ortamda nasıl hissediyorsun?" sorusuna, Hauge havada dönerek cevap verdi.

Akötürün, "Biliyorum, oldukça meşgulsünüz. Ama aynı zamanda ailenizi ve sevdiklerinizi özlüyorsunuz. Zihinsel olarak nasıl stabil kalabiliyorsunuz?" sorusuna ise Hauge, "Kesinlikle. Bir aile sahibi olmak ve sevdiklerimizden uzak kalmak adeta bir meydan okuma. Sanırım en büyük avantajımız. Görev yaptığımız yerin dünyaya yakın olması sebebiyle telefonla arama yapabiliyoruz ve her hafta sonu çocuklarım ile görüntülü konuşabiliyorum" sözleriyle cevap verdi.

20 Eylül'de vizyona girecek Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminde bir astronotu canlandıracak olan Pitt, Nick Hague'ya uzay ve astronotun görevine dair birçok soru yöneltti. 

Pitt'in, "Yerçekimsiz ortamda nasıl hissediyorsun?" sorusuna, Hauge havada dönerek cevap verdi.

Akötürün, "Biliyorum, oldukça meşgulsünüz. Ama aynı zamanda ailenizi ve sevdiklerinizi özlüyorsunuz. Zihinsel olarak nasıl stabil kalabiliyorsunuz?" sorusuna ise Hauge, "Kesinlikle. Bir aile sahibi olmak ve sevdiklerimizden uzak kalmak adeta bir meydan okuma. Sanırım en büyük avantajımız. Görev yaptığımız yerin dünyaya yakın olması sebebiyle telefonla arama yapabiliyoruz ve her hafta sonu çocuklarım ile görüntülü konuşabiliyorum" sözleriyle cevap verdi.

banner22
Son Güncelleme: 17.09.2019 16:55
Anahtar Kelimeler:
PittBradHaberKıbrısRöportaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arjantin'de sahile vuran katil balinalardan 6'sı kurtarıldı
Arjantin'de sahile vuran katil balinalardan 6'sı kurtarıldı
Aşkım Kapışmak: İntihar edecektim
Aşkım Kapışmak: İntihar edecektim
Endonezya'da dilimi bin dolara altın kaplamalı baklava!
Endonezya'da dilimi bin dolara altın kaplamalı baklava!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim