Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı

20 Eylül'de vizyona girecek Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminde bir astronotu canlandıracak olan Pitt, Nick Hague'ya uzay ve astronotun görevine dair birçok soru yöneltti.

Pitt'in, "Yerçekimsiz ortamda nasıl hissediyorsun?" sorusuna, Hauge havada dönerek cevap verdi.

Akötürün, "Biliyorum, oldukça meşgulsünüz. Ama aynı zamanda ailenizi ve sevdiklerinizi özlüyorsunuz. Zihinsel olarak nasıl stabil kalabiliyorsunuz?" sorusuna ise Hauge, "Kesinlikle. Bir aile sahibi olmak ve sevdiklerimizden uzak kalmak adeta bir meydan okuma. Sanırım en büyük avantajımız. Görev yaptığımız yerin dünyaya yakın olması sebebiyle telefonla arama yapabiliyoruz ve her hafta sonu çocuklarım ile görüntülü konuşabiliyorum" sözleriyle cevap verdi.

20 Eylül'de vizyona girecek Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminde bir astronotu canlandıracak olan Pitt, Nick Hague'ya uzay ve astronotun görevine dair birçok soru yöneltti.

Pitt'in, "Yerçekimsiz ortamda nasıl hissediyorsun?" sorusuna, Hauge havada dönerek cevap verdi.

Akötürün, "Biliyorum, oldukça meşgulsünüz. Ama aynı zamanda ailenizi ve sevdiklerinizi özlüyorsunuz. Zihinsel olarak nasıl stabil kalabiliyorsunuz?" sorusuna ise Hauge, "Kesinlikle. Bir aile sahibi olmak ve sevdiklerimizden uzak kalmak adeta bir meydan okuma. Sanırım en büyük avantajımız. Görev yaptığımız yerin dünyaya yakın olması sebebiyle telefonla arama yapabiliyoruz ve her hafta sonu çocuklarım ile görüntülü konuşabiliyorum" sözleriyle cevap verdi.