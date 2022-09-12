Bu 4 davranış boşanma göstergesi olabilir!

Evliliği yürütmek hem kadınlar hem de erkekler için oldukça zorlu olabiliyor. Günümüzde yaşanan boşanma sayıları giderek artıyor. Boşanmaya neden olan en büyük ilişki sorunları arasında karşındaki kişinin fikirlerini görmezden gelme ve hor görme, sorumluluklardan kaçma yer alıyor. Klinik psikolog Dr Kathy Nickerson, boşanma aşamasına geldiğinizi belirten davranışları açıkladı. Bu davranışlar size normal geliyor olsa bile geri dönülmez sonuçlara yol açabiliyor.

BOŞANMAYA NEDEN OLACAK 4 DAVRANIŞ

1- SÜREKLİ ELEŞTİRME

Nickerson, "Eleştiri, partnerinizin düşünceleri, duyguları, karakteri, görünümü ve davranışları hakkında çok sert kararlar verdiğinizde ortaya çıkar. Eleştiriye bir örnek: "Oh, yani bugün yine kanepede mi oturacaksın, ha? Sen çok tembel bir insansın, asla yardım etmek için hiçbir şey yapmıyorsun" diyor.

Nickerson, sürekli eleştirinin, yargı ve kabul görmeme duygusu taşıdığı için ilişkiyi zedelediğini söylüyor: "Eşiniz tarafından kabul edildiğinizi ve sevildiğinizi hissetmiyorsanız, onunla paylaşmak konusunda kendinizi rahat hissetmezsiniz ve duygusal bağınız hızla bozulur"

2- HOR GÖRME VE KÜÇÜMSEME

Nickerson'a göre hor görme bir ilişki için zehir gibi ve şöyle diyor: "Eşimizin değersiz, iğrenç olduğunu sözlerimizle veya yüz ifadelerimizle ilettiğimizde küçümsemeyle hareket ediyoruz" diyor. Örnek olarak şu cümleleri veriyor: "Bu kadar iğrenç bir insanla evlendiğime inanamıyorum. Gerçekten kendini bırakmışsın. Sana bakmak beni iğrendiriyor."

Nickerson, Dr. Gottman'ın hor görmenin bir evliliğin ilk 6 yılında boşanma için önemli faktörlerden biri olduğunu bulduğunu söylüyor ve şöyle konuşuyor: "Size sürekli ne kadar kusurlu, hatalı olduğunuzu söyleyen birinden hoşlanmak veya güvende hissetmek zor"

3- DUVAR ÖRME

Nickerson'a göre bir diğer faktör duvar örme. Bu durum eşiniz konuşurken ondan uzaklaşıp kalkıp odadan çıkmaya kadar gidebilir. Bir ilişki için duvar örmek çok ölümcül. Çünkü aslında partnerimizin bizi dinlediğini; duygularımızı önemsediğini hissetmemiz gerekiyor. Eşimiz bizden uzaklaşırsa, duyulduğumuzu hissetmiyoruz. Anlaşıldığımızı hissetmiyoruz, onaylandığımızı hissetmiyoruz ve kendimizi hiç sevilmemiş biri olarak hissediyoruz" diyor.

4- SAVUNMA

Boşanma işareti olabilecek davranışlardan biri savunma. Dr. Kathy, bunu bir kişinin sorumluluk almak yerine partneriyle konuşmada kendini sürekli savunmaya aldığı zamanlar olarak yorumluyor:

"Örneğin eşiniz yaptığınız bir şey yüzünden neden incindiğini anlatırken siz hemen hızlıca bunun neden yapıldığına dair açıklamalara başlıyorsanız muhtemelen savunmaya yapıyorsunuz demektir. Sürekli savunma bir ilişkin için sorunludur. Çünkü, her iki partner de kendilerini 'güvenli' hissetmek için diğerini etkileyebileceğini hissetmelidir. Bunu yapmamak (Eşinize duygularınızı anlatırken, anlamak ve etkilenmek yerine sürekli savunmaya geçmesi) yapmak eşinizle bağın daha zayıf olmasına yol açar.

İLİŞKİNİZİ KURTARMAK İÇİN NASIL DAVRANILMALI?

Burada Dr Kathy, bu dört ana sorunun her birinin nasıl ele alınacağını ise şöyle açıklıyor:

Eleştiri: Eşiniz aşırı derecede eleştirel mi? Eğer öyleyse, ondan size nazik şekilde geri bildirimde bulunmasını isteyin.

Küçümseme: İkinizden biri aşağılayarak mı hareket ediyorsunuz? Eğer öyleyse, bunun ilişkiniz için ne kadar zehirli olduğuna dikkat edin ve kendinizi şefkat ve saygıyla iletişim kurmaya zorlayın.

Savunmacılık: Siz veya eşiniz savunma yapıyorsanız, bunu fark etmeye çalışın. İnsanlar herhangi bir açıklama duymadan ya da tartışma yaşamadan önce 'dinlenmek' ister. Kendinize sorun: Fikirlerini tam olarak ifade etti mi ve duygularını doğruladım mı? Eğer evet o zaman açıklamanızı yapmanızda bir sakınca yoktur. Değilse, savunmaya geçmeden önce durun, dinleyin.

Duvar örme: 'İkinizden biri duvar örüyorsa, bunun yerine ara vermeyi deneyin. Birçok insan, bir konuşma sırasında duygusal olarak bunalmış hissettiğinde duvar örebilir. Bir mola isteyin ve sonra sessiz bir yere gidin ve kendinizi sakinleştirin.