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Bu burçlarla evlenmeden önce tekrar düşünün!

Evlilik tüm hayatı değiştiren olaylar arasında bulunuyor. Sevgiliyken çok mutlu olduğunuz ve sevdiğiniz kişi evlilik hayatında bambaşka birine dönüşebiliyor. Kimse boşanmak istemese de dayanılmaz evliliklerin sonu boşanmayla bitiyor. En çok boşanan kişilere bakıldığında aşağıda yer alan burçlara sahip oldukları görülüyor. İşte en çok boşanan burçlar...

21 Ekim 2022 Cuma 11:56
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Bu burçlarla evlenmeden önce tekrar düşünün!



Sevgililik sürecinde sevgi ile her şeyin üstesinden gelineceği düşünülse de evlilikte sadece sevgi yeterli olmuyor. Evlilik oldukça fazla emek istiyor. Bu sorumluluğu kaldıramayan kişiler hem kendilerini hem de partnerlerini mutsuz bir ilişkiye sürüklüyor. En çok boşanan burçlar denildiğinde karşımıza hep aynı burçlar çıkıyor.

EN ÇOK BOŞANAN BURÇLAR

KOVA BURCU

KOVA BURCU

Bir Kova'nın kendini bağlı hissetmekten daha fazla nefret ettiği hiçbir şey yoktur. Onların özgür ruhlu doğası, Kova'yı ilk etapta en az evlenme olasılığı olan yapar. Bu maceracı hava işaretleri, herhangi bir koşula bağlı olmayan ilişkileri tercih eder: Geleneksel evlilik ve tek eşlilik, Kova'nın geleneksel olmayan yaşam tarzı için en az uygun olanlardır. Bunun yerine, hayatlarını mümkün olduğunca az bağlılıkla yaşamayı tercih ederler, bu da kendilerini boğulmuş hissettiren bir evlilikten vazgeçmelerine neden olur.

YAY BURCU

YAY BURCU

Yay burçları flört sahnesinde onları çok popüler yapan doğal bir flört ve çekiciliğe sahiptir. Bununla birlikte, sürekli seyahat tutkuları, tek bir noktada yerleşmelerini zorlaştırabilir. Bir evlilikte, Yay burcunun hala bağımsızlıklarına sahip olduklarını hissetmesi önemlidir. Ve çok tutkulu aşıklar ve ortaklar olmalarına rağmen, Yaylar kendilerini takdir edilmemiş veya geride bırakılmış hissettiren ortaklardan boşanmaktan korkmazlar.

BALIK BURCU

BALIK BURCU

Balık, şüphesiz en romantik burçlardandır. Hassasiyet ve iletişimin başarılı bir ortaklığın anahtarı olduğunu anlarlar ve bu rüya gibi su işareti, eşleri tarafından duygusal olarak anlaşıldıklarını hissettiklerinde en sadık partnerdir. Balık, partnerinin kendisine koşulsuz sevgi ve destek vermediğini hissettiğinde, acı ve mesafeli olabilir. Ve eğer partnerlerinin evlilikte aynı çabayı göstermediğini düşünürlerse, onu bırakmakta sorun yaşamazlar.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU

Arkadaş canlısı ve girişken, bu hava burcunun neden yeni insanlarla tanışmak için zahmetsiz bir zaman geçirdiğini anlamak kolaydır. Bukalemun İkizler herkesle arkadaş olabilir. Bu, partnerlerinin en iyi arkadaşları ve sevgilileri olduğunu hissetmelerinin özellikle önemli olduğu anlamına gelir. Bir İkizler, ancak eşiyle bu bağlantıyı kaybetmiş gibi hissederlerse veya evlilikteki iletişim bozulursa boşanmaya mecbur hissedecektir. Ve işler yolunda gitmezse, bu burcun yeni bir ruh eşi bağlantısı bulması zor olmayacaktır.

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU

Koç, en gösterişi seven burçtur. Büyük sevgi gösterilerinden ve abartılı romantizmden hoşlanırlar. Daha iyi? Asla sıkıcı değiller. Koç, partneriyle derin bir duygusal ve fiziksel bağ arar ve zedelenmiş bir egoya neden olabilecek herhangi bir durum bu gururlu ateş burcunun önüne geçebilir. Eşlerinin kendileri için yaptıkları tüm romantik şeyleri takdir etmediğini düşünüyorlarsa, bu, gözlerinin kaymasına neden olabilir. Ve nihayetinde Koç, ihtiyaç duyduklarını veya istediklerini eşlerinden alamamaları durumunda boşanma davası açmaktan korkmaz.

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