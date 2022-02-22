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Bu çiçek 35 bin TL’ye satıldı

eBay'de gerçekleştirilen bir müzayedede kardelen çiçeği 1850 sterlin yani yaklaşık 34 bin 600 TL'ye satılarak rekor kırdı.

22 Şubat 2022 Salı 13:54
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Bu çiçek 35 bin TL’ye satıldı
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eBay’de gerçekleştirilen bir müzayedede kardelen çiçeği 1850 sterlin yani yaklaşık 34 bin 600 TL gibi bir fiyattan satılarak rekor kırdı.

‘Kardelenlerin Kralı’ olarak bilinen Joe Sharman tarafından yetiştirilen çiçek, isimsiz bir koleksiyoncu tarafından satın alındı. Sharman, daha önce, geliştirilmesi 18 yıl süren Golden Fleece adlı bir kardelen ampulünü 1390 sterlinlik bir fiyattan satmıştı.

‘Golden Fleece’ türünden olduğu belirtilen kardelen çiçeğinin, daha belirgin bir ‘şapka’ şekline sahip olduğu belirtildi.

Dünyada “Galanthophiles” olarak bilinen kardelen hayranları bulunuyor. Bu beyaz ve mis kokulu çiçeklerin her yıl ‘çapraz üreme’ ile çoğaldığı belirtilirken, bu yüzden bir sonraki çiçeğin nasıl olacağına dair merak, kardelenlere olan ilgiyi de artırıyor.

Botanikçi Val Bourne, eBay’den satın alınan ampulün yeniden üretileceğini ve satılacağını belirtti. Bourne, “20 parçaya bölecekler ve tek tek bitkiler satmaya başlayacaklar” dedi.

Bourne, ‘Üç veya dört yıl içinde paralarını geri alacaklar. Bu çılgın bir hobi.’ diye de ekledi.

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