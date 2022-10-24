Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
Krep alma bahanesi ile çocuğu kaçırmaya çalıştı!
Krep alma bahanesi ile çocuğu...
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
banner107

Bu fotoğrafı gören korku filminden alındı sanıyor! Ancak gerçekte çok şaşıracağınız bir canlıya ait

Korkutucu görünen bu fotoğraf, ilk görüşte gişe rekorları bir korku filminden alınmış sanılıyor. Ancak bu fotoğraf en az hayatın kendisi kadar gerçek ve hepimizin yakından tanıdığı bir canlıya ait. Litvanyalı fotoğrafçı Dr. Eugenijus Kavaliauskas tarafından çekilen bu fotoğrafın hangi canlıya ait olduğunu öğrenince kesinlikle çok şaşıracaksınız.

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:54
32 Okunma
Bu fotoğrafı gören korku filminden alındı sanıyor! Ancak gerçekte çok şaşıracağınız bir canlıya ait



Doğa her zaman bizi şaşırtmayı başarıyor. Fotoğraflar da öyle. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, bu fotoğrafı ilk bakışta, gişe rekorları kıran bir korku filminden alınmış bir fotoğraf sananlar oluyor. Ancak görüntü oldukça gerçektir ve aslında bir karıncaya ait. Bunu öğrenince çok şaşırdığınızı tahmin ediyoruz.

MİKROSKOP ALTINDA BEŞ KEZ BÜYÜTTÜ

Bu fotoğraf, Litvanyalı fotoğrafçı Dr. Eugenijus Kavaliauskas tarafından çekildi. Kavaliauskas, karıncayı mikroskop altında beş kez büyüterek fotoğrafladı ve ortaya kırmızı gözlerini ve gölgeli yüzünü olağanüstü ayrıntılarla yansıtan bu fotoğraf ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf, Nikon Küçük Dünya Fotomikrografi Yarışması'na sunuldu ve 57 'Farklı Görüntü'den biri olarak seçildi.

karınca

(Fotoğraf: Dr. Eugenijus Kavaliauskas)

"DOĞADA DEHŞET YOKTUR"

Insider'a konuşan Kavaliauskas, karıncayı nasıl yakaladığını anlattı. Karıncayı Litvanya'nın Tauragė kentindeki evinin yakınındaki bir ormanda yakaladığını söyleyen Kavaliauskas şöyle devam etti:

"Her zaman ayrıntıları, gölgeleri ve görünmeyen köşeleri arıyorum. Fotoğrafçılığın temel amacı bir kaşif olmaktır. Karınca oldukça ürkütücü görünse de, doğada dehşet yoktur. Mikrofotoğrafçılığa ilk başladığımda ben de tüm böceklerin biraz canavar gibi göründüğünü düşündüm. Ama artık alıştım ve ayaklarımızın altında bu kadar çok ilginç, güzel ve bilinmeyen mucizeler olmasına şaşırdım."

BİRİNCİ 'KARINCA' OLMADI

Ancak, bu yılki yarışmanın galibi, Litvanyalı fotoğrafçının karınca fotoğrafı değil, Grigorii Timin'in, olağanüstü bir şekilde fotoğrafladığı Madagaskar gekosunun embriyonik elinin fotoğrafı oldu.

Son Güncelleme: 24.10.2022 16:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumartesi günü tüm burç yorumları!
Cumartesi günü tüm burç yorumları!
Bu burçlarla evlenmeden önce tekrar düşünün!
Bu burçlarla evlenmeden önce tekrar düşünün!
Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?
Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim