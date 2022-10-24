Bu fotoğrafı gören korku filminden alındı sanıyor! Ancak gerçekte çok şaşıracağınız bir canlıya ait

Doğa her zaman bizi şaşırtmayı başarıyor. Fotoğraflar da öyle. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, bu fotoğrafı ilk bakışta, gişe rekorları kıran bir korku filminden alınmış bir fotoğraf sananlar oluyor. Ancak görüntü oldukça gerçektir ve aslında bir karıncaya ait. Bunu öğrenince çok şaşırdığınızı tahmin ediyoruz.

MİKROSKOP ALTINDA BEŞ KEZ BÜYÜTTÜ

Bu fotoğraf, Litvanyalı fotoğrafçı Dr. Eugenijus Kavaliauskas tarafından çekildi. Kavaliauskas, karıncayı mikroskop altında beş kez büyüterek fotoğrafladı ve ortaya kırmızı gözlerini ve gölgeli yüzünü olağanüstü ayrıntılarla yansıtan bu fotoğraf ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf, Nikon Küçük Dünya Fotomikrografi Yarışması'na sunuldu ve 57 'Farklı Görüntü'den biri olarak seçildi.

(Fotoğraf: Dr. Eugenijus Kavaliauskas)

"DOĞADA DEHŞET YOKTUR"

Insider'a konuşan Kavaliauskas, karıncayı nasıl yakaladığını anlattı. Karıncayı Litvanya'nın Tauragė kentindeki evinin yakınındaki bir ormanda yakaladığını söyleyen Kavaliauskas şöyle devam etti:

"Her zaman ayrıntıları, gölgeleri ve görünmeyen köşeleri arıyorum. Fotoğrafçılığın temel amacı bir kaşif olmaktır. Karınca oldukça ürkütücü görünse de, doğada dehşet yoktur. Mikrofotoğrafçılığa ilk başladığımda ben de tüm böceklerin biraz canavar gibi göründüğünü düşündüm. Ama artık alıştım ve ayaklarımızın altında bu kadar çok ilginç, güzel ve bilinmeyen mucizeler olmasına şaşırdım."

BİRİNCİ 'KARINCA' OLMADI

Ancak, bu yılki yarışmanın galibi, Litvanyalı fotoğrafçının karınca fotoğrafı değil, Grigorii Timin'in, olağanüstü bir şekilde fotoğrafladığı Madagaskar gekosunun embriyonik elinin fotoğrafı oldu.