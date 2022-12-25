Bu hafta sizleri neler bekliyor?

KOÇ

Bu hafta şöyle bir sırtınızı yaslayıp 2022’nin bilançosunu çıkarmak size iyi gelebilir. Özellikle ekonomik anlamda nasıl bir eylem içinde olacağınızı bu hafta planlayabilirsiniz.

BOĞA

Bu hafta kendinizi biraz eylemden uzak hissedebilrisiniz. Kendinizi zorlamamaya bakın, yeni yıl için güzel hayaller kurmaktan çekinmeyin. Dileyin ki olsun!

İKİZLER

Yarım kalan yanlarınızı özellikle bu nedenle 2022'de nelerden fragat ettiğinizi sorgulayabilirsiniz. 2023'ün size getirecekleri konusunda daha talepkâr olun derim.

YENGEÇ

Bu hafta hayatınızı organize edebilmek için güzel düşünme zamanları yakalamanız olası. Bu haftayı dostlarınızla hoş sohbet geçirebilirsiniz. Olumlu olun.

ASLAN

Bu hafta daha kararlı olarak işlere girişebilirsiniz ama biraz da kendinize zaman ayırabileceğiniz günlerde olacaksanız. Gelecek hayallerinizi, gerçek planlara dönüştürebilirsiniz.

BAŞAK

Bu haftanın teması sizin için "plan program yapmak" gibi durmakta. Olabildiğince çevrenizdeki insanlara zaman ayırmaya bakın ve tabii 2023 için yüreğinizi daha olumlu işletin.

TERAZİ

Bu hafta programınızın bir anda dolduğuna şahit olabilirsiniz. Kısa yollar ve planlar da cabası. 2023 için çok daha olumlu gelişmeleri kendinize çekebilmek için şimdiden pozitif olun.

AKREP

Bu hafta sağlığınıza biraz daha dikkat edin, çünkü ciddi bir koşturma içine girebilirsiniz. 2022'den elinizde kalanları ve 2023'ten istediklerinizi daha net bir biçimde görebilirsiniz.

YAY

Çalışma hayatınızla ilgili yılın bu son haftasında enteresan laflar kulağınıza gelebilir. Bunlara çok takılmamanızı tavsiye ederim. 2023 için neye ihtiyacınız varsa bu hafta yürekten isteyin.

OĞLAK

Bu hafta aşk ilişkileri konusunda kendinizi yenileyebilirsiniz. 2022 bu anlamda beklentilerinizi karşılamadıysa kendinizi 2023'e çok daha iyi hazırlamaya bakın.

KOVA

Arkadaşlık ve yakın akraba ilişkilerinizde bu yıl kendinizi nasıl hissettiğinizi sorgulayabilir, nelere ihtiyaç duyduğunuzu belirleyebilirsiniz. 2023 için daha çok para dileyin.

BALIK

Bu hafta kendinizi biraz nostalji rüzgarına kaptırmanız olası. Bu noktada geçmişten çok geleceği düşünüp 2023 için harika planlar, hayaller kurabilirsiniz.