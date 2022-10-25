Bu kullanım alanlarını hiç duymadınız!

Vazelin, çok eski yıllardan günümüze kadar gelen ve en çok kullanılan cilt bakım ürünüdür. Oldukça yüksek nemlendirme özelliği bulunan vazelin özellikle kış aylarının vazgeçilmez ürünlerindendir. Diğer kozmetik ürünlerine göre çok daha ekonomik ve işlevli olan vazelinin farklı kullanım alanları da vardır.

VAZELİNİN KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI

LEKE ÇIKARIR

Nemli bir bez ve vazelin kullanarak kıyafetlerinizdeki, yastık ve çarşaflardaki makyaj lekelerini kolayca çıkarabilirsiniz. Lekeleri çıkartmak için vazelin uyguladıktan sonra tekstil ürünlerinizi çamaşır makinesinde her zaman olduğu gibi yıkayabilirsiniz.

DERİ AYAKKABI VE MOBİLYALARI PARLATIR

Ayakkabılar, çantalar ve koltuklar gibi cilalanması gereken deri eşyalarınızın üzerine bir peçete ya da pamuk yardımıyla vazelin sürebilirsiniz.

SAÇ BOYASININ BULAŞMASINI ÖNLER

Ayrıca saç boyasının cildinize bulaşmaması için boya öncesinde saç çizginizin etrafına vazelin sürebilirsiniz.

TIRAŞ BIÇAKLARININ PASLANMASINI ÖNLER

Kullanım sonrasında tıraş bıçağınız tamamen kuruduğunda üzerine ince bir tabaka vazelin sürmek paslanmayı önleyecektir.

KİRPİK BAKIMI YAPAR

Kirpiklerinizde güvenle kullanabileceğiniz vazelini daha dolgun, parlak ve koyu renk kirpikler için besleyici bir maskara olarak kullanabilirsiniz.

PARFÜMÜN KALICI OLMASINI SAĞLAR

Parfümünüzün daha uzun süre cildinizde kalması için parfüm sıktığınız nabız noktalarınıza önce ince bir katman vazelin sürebilirsiniz.

BATIKLARI GEÇİRİR

Vazelin ve deniz tuzunu karıştırarak kendi peelinginizi hazırlayabilirsiniz. Düzenli olarak yaptığınız bu peeling bacağınızda oluşan batık görünümünü geçirecektir.

SAÇ KIRIKLARINI SAKLAR

Saçınızın ucundaki kırıklara vazelin sürerseniz, onları bir arada tutarak belirgin olmalarını önlersiniz. Fakat bu uygulamayı çok sık yapmayın, çünkü vazelini saçınızdan arındırmak için birkaç kere şampuanlamanız gerek

MAKYAJI TEMİZLER

Göz ve cilt için makyaj temizleyiğiciniz yoksa vazelinden yararlanın. Maskaranızı, göz farınızı, eyelinerınızı vazelin ile rahatlıkla çıkarabilirsiniz.