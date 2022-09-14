Bu pozisyonlar tutkunuzu artıracak!

Seks, hayatımızın bir parçası. Tüm yaşantımızı etkileyen cinsellikte zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Özellikle uzun süredir birlikte olan çiftler sevişirken oldukça sıkıcı olabiliyorlar. Birçok insan belirli bir zaman sonra cinselliği zevk olarak değil de görev olarak görüyor. Bunun nedeni cinsel ilişkiye girerken sürekli olarak aynı ortamda aynı pozisyonda yapmanız olabilir. İlişkide yapacağınız ufak değişimler tutkunuzun artmasını sağlayacaktır.

DENEMENİZ GEREKEN POZİSYONLAR

KÖPEK STİLİ

Köpek stili olarak da bilinen doggy style, pek çok çiftin favorisi. Çünkü her iki taraf için de farklı heyecanlar sunuyor. En kolay ilişki pozisyonlarından biri olan doggy’de kadın el ve dizleri üzerinde dururken partneri de kadının hemen arkasında duruyor ve birleşme bu pozisyonda gerçekleşiyor. Erkeğin ellerinin serbest olması partnerinin klitorisini parmaklarıyla veya vibratörle uyarmasına olanak tanıyor. Ayrıca kadının belini kavrayarak veya erojen bölgelerinden biri olan kalçalarına dokunarak da seksin heyecan seviyesini yükseltebilirsiniz. Hızlı ve sert ritimlerle unutulmaz bir seks deneyimi yaşamak istiyorsanız doggy’i kayganlaştırıcı kullanarak da deneyebilirsiniz.

69

Oral seks tutkunlarının vazgeçilmezi olan 69 pozisyonu çiftlere şehvetli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Her iki tarafın aynı anda oral seks yapmasına olanak tanıyan bu pozisyonu üst üste veya yan yana deneyimlemek mümkün. 69 pozisyonunda kadının üstte olduğu senaryo ise en popülerlerden biri. Pozisyonun temelinde erkek sırt üstü uzanırken kadın da tam tersi pozisyonda, yüz yüze gelmeyecek şekilde, erkeğin üzerine uzanıyor. Orgazm olurken orgazm etmek kulağa oldukça hoş geldiğinden 69 pozisyonu çok seviliyor.

MİSYONER

Misyoner pozisyonu temel seks pozisyonlarından biri olsa da bu onun sıkıcı olduğu anlamına gelmiyor. Kadın ve erkeği göz göze getiren, tutku seviyesi yüksek bu pozisyon her ne kadar klasik olsa da büyük bir çekiciliğe sahip. Yakınlık ve samimiyeti bir arada sunan misyonerde partnerinizin bedenini ve tüm tutkularını keşfedebilirsiniz. Bu özelliğiyle de kimileri tarafından seksin en iyi pozisyonu olarak gösteriliyor. Misyoner pozisyonunda kadın bacakları açık şekilde sırt üstü yatarken erkek onun üzerinde bulunuyor. Kadın için en rahat pozisyonlardan biri olduğu aşikar. Erkek ise kollarından aldığı destekle kadın üzerindeki kontrolü tamamen ele geçiriyor. Sınırsız göz teması ve öpüşme fırsatı sunan bu ilişki pozisyonu çiftlerin en sık başvurduğu pozisyonların başında geliyor.

COWGİRL

Seks sırasında partnerlerin dönüşümlü olarak kontrolü ele alması, heyecanı ve ritmi gözle görülür şekilde artırıyor. Cowgirl pozisyonunun tersi olan Reverse Cowgirl de kadının üstte olduğu ve kontrolü ele aldığı pozisyonlardan biri. Bu pozisyonda kadın, sırt üstü uzanan erkeğin ayaklarına bakacak şekilde üzerine oturuyor ve birleşme kadının dik durması veya öne eğilmesiyle gerçekleşiyor. Üzerinde hiçbir ağırlık hissetmeyen kadın bu pozisyonda seksin ritmini ve orgazm anını kontrol etme imkanına erişiyor. Ellerini serbestçe kullanabilmesi göğüslerine dokunma ve klitorisini parmaklarıyla uyarma fırsatı sunuyor. Orgazm seviyesini daha farklı bir seviyeye taşımak isteyenler penetrasyon derinliği yüksek bu pozisyonda seks oyuncaklarını da tercih edebilir.

KAŞIK

Kaşık pozisyonu çiftlere sunduğu rahatlık ve tutkudan dolayı vazgeçilmez bir ruha sahip. Hızlı ve sert bir deneyimden ziyade yumuşak ve samimi anların tadını çıkarmanıza olanak tanıyan bu pozisyonda kadının bacaklarını hafifçe kırarak yan yatması, erkeğin de kadının arkasına yatması gerekiyor. Bu şekilde tutkuyu artıran ten teması maksimum seviyeye ulaşıyor. Kaşık pozisyonunda erkeğin ellerinin boşta olması kalça, göğüs ve boyun gibi partnerinin cinsel istek uyandıran noktalarına dokunmasını da kolaylaştırıyor. Çiftler arasındaki güvene ve şehvete vurgu yapan bu pozisyonda kendinizi uzun bir seks deneyiminin içinde bulabilirsiniz.