Bu şekilde görünmüyorsa sorun olabilir!

Ölüm, hastalık insanların en büyük korkuları arasında üst sırada bulunuyor. Ölüm riskini azaltmak adına hastalıklar hakkında bilinçli olmak hayati önem taşıyor. Her yıl milyonlarca insan kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Kalp hastalıklarını önceden tespit edebileceğiniz basit bir parmak testi bulunuyor. Uzmanlar baş parmağınızı avuç içerisine katlayarak geldiği yeri görmenizi istiyorlar. Avucun dışına çıkan baş parmak sağlık sorunları için uyarı veriyor olabilir.

GEÇ TESPİT ÖLÜME YOL AÇABİLİR

Sağlık görevlileri bunun gizli bir aort anevrizmasını tespit etmenize yardımcı olabileceğini söylüyor. kalbe ve mideye bağlı bir damarın duvarındaki bir çıkıntıdır. Aort anevrizması genellikle sağlık için ciddi bir tehdit oluşturmasa da, şişlik erken tespit edilmezse hayati tehlike oluşturabilir. Aort anevrizmaları genellikle semptom göstermez ve tarama yoluyla anlaşılır. Ancak tespit edilmesinde geçlik hayatınızı tehlikeye atabilir. Şişkinlik büyüyerek patlayabilir ve iç kanamaya veya ölüme yol açabilir.

PARMAK TESTİ NASIL YAPILIR?

“Avuç içi testi”ni yapmak için bir elinizi yukarı kaldırın ve avucunuzu düz tutun. Başparmağınızı avuç içinde mümkün olduğunca uzatın. Parmağınız avucun uzak kenarını geçerse, gizli bir anevrizma barındırıyor olabilirsiniz. Baş parmağını bu şekilde hareket ettirebilmek, kişinin eklemlerinin gevşek olduğunun dolaylı bir göstergesidir. Bunlar, kalpten mideye giden vücudun en büyük atardamarı olan aort da dahil olmak üzere, vücuttaki olası bağ dokusu hastalığı belirtileridir.

AORT ANEVRİZMASI NEDİR? KİMLER RİSK ALTINDA?

Aort anevrizması, bir atardamarda, damar çapının normalden %50 daha fazla genişlemesine yol açan bir cins balonlaşmadır. Anevrizmalar, oluştukları yere göre çok farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Genellikle yüksek tansiyon, kireçlenme, bazı enfeksiyonlar ve bağ dokusu hastalıkları anevrizma nedenleri arasında sayılabilir. Bazı grup anevrizmalarda genetik faktörlerin etkisi büyüktür. Özellikle böbrek damarlarının altındaki anevrizma gelişimi ile sigaranın doğrudan bağlantısı olduğu bilimsel bir gerçektir. Sigara içmenin karın içindeki anevrizmalarla bağlantısı çok kuvvetlidir.

AORT ANEVRİZMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aortun karın bölgesinde gelişen anevrizması başlangıçta genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz ve bu nedenle erken evrede saptanamaz. Fakat ilerleyen zaman içinde anevrizmanın boyutu artarak çevre doku ve organlara bası yapar ve şikâyetlere neden olur. Bu durumda bacaklara, sırta vuran ağrı ve hazımsızlık gibi sindirim sistemiyle ilişkili belirtiler görülür. Aortun göğüs bölgesindeki kısımlarında anevrizma oluşmuşsa göğüs ağrısı, öksürük, nefes darlığı, ses kısıklığı ve yutma sorunları gibi belirtiler görülür.