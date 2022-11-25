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Bu yıl en çok zorlanan burçlar

2022 yılı her açıdan oldukça zorlayıcı bir yıl oldu. Gelen zamlar, depremler, patlamalar ve yaşanan bir sürü şey resmen kıyamet gibi bir yıl yaşattı. Ancak bu yıl tüm kötülüklere rağmen mutlu olmayı başaran burçlarda vardı. 2022 yılı bazı burçlara aşk, para, mutluluk getirirken bazı burçları oldukça hırpaladı. İşte 2022 yılında en çok hasar alan burçlar...

25 Kasım 2022 Cuma 10:57
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Bu yıl en çok zorlanan burçlar



Yılın son iki ayında bu yılı bitirmenin heyecanını yaşarken üzerimizdeki yorgunluğu atmaya çalışıyoruz. Tüm bir yıla dönüp bakıldığında 2022'nin oldukça öğretici olduğu kadar hırpalayıcı olduğunu da görüyoruz. Bu yıl birçok olumsuzluk yaşadıysanız aşağıdaki burçlara sahip olabilirsiniz.

2022 YILINDA EN ÇOK ZORLANAN BURÇLAR:

BALIK BURCU

Balık burçlarının oldukça hassas ve kırılgan kalpleri bu yıl büyük darbeler aldı. En yakınlarının gerçek yüzlerini gören Balık burçları 2022 yılında kimseye güvenmemeyi öğrenerek kendi yaralarını kendileri sardı.

AKREP BURCU

Akrep burçları bu yıl tüm bildiklerini unutturacak şeyler yaşadı. Özellikle aşk konusunda birçok Akrep burcunun düzenli ve uzun ilişkisinin bittiği görüldü. Akrep burçları 2023 yılına bambaşka biri olarak başlayacaklar.

BOĞA BURCU

Maddiyata verdiği önemle bilinen Boğa burçları bu yıl en büyük hasarı bu alanda yaşadı. Yıl boyunca hesabına dikkat etmek zorunda kalan Boğa burçları 2022 yılında bütçelerini yönetmeyi öğrendi.

ASLAN BURCU

Aslan burçlarının kendilerine olan güveni asla sarsılmaz gibi duruyordu. Ancak 2022 yılında kendilerinden beklemedikleri hareketleri sergileyen Aslan burçları karakterlerinin farklı yönlerini keşfettiler. Zorluklara karşı duruşlarını bozmadan devam eden Aslanlar bu yıl ruhsal anlamda 10 yaş yaşlandı.

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