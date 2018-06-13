Bu yöntemle saatlerce ütü yapmaktan kurtulacaksınız!

Ütü, çoğu kişinin en sevmediği ev işlerinin başında geliyor. Saatler boyunca süren ütü yapma süreci fazlasıyla sıkıcı olabiliyor. Ancak bazı püf noktalara dikkat ederek, hem çamaşırlarınızın daha düzgün ütülenmesini hem de zamanın ve eforun azalmasını sağlayabilirsiniz.

ÇAMAŞIR YIKAMA SIRASINDA...

-Çamaşırlarınızı yıkarsanız, bazı noktalara dikkat ederseniz, ütü süresini ciddi anlamda kısaltabilirsiniz.

-Makinenizin yıkama devrinin çok yüksek olmamasına özen gösterin. Piyasada bulunan makinelerin çoğu 1000 devire kadar yıkama yapabiliyor. Ancak bu kadar yüksek devirler kıyafetleri yıpratacağı gibi, oldukça buruşuk çıkmalarına ve ütülemenin fazlaca zorlanmasına neden olur. 500-600 devir günlük kıyafetlerin yıkanması için ideal bir seçim.

-Çamaşırlarınızı yıkarken makineyi tıka basa doldurmayın. Çok dolu çamaşır makineleri, çamaşırlarınızın tam anlamıyla temizlenmesini önlerken aynı zamanda da buruşukluk artacağından ütüleme süresi artar.

ÇAMAŞIR YIKAMA SONRASINDA

-Kıyafetlerin yıkanmasının ardından, uzun süreli olarak çamaşır makinesinde bırakmayın. Aksi halde çamaşırlarınızın ütüleme süreci artar. Makineniz uyarı vermiyorsa, makineye atarken alarm kurun ve makine bittiği gibi çamaşırlar alınır.

-Çamaşırlar makineden çıkarıldıktan sonra çırpın ve ardından asın. Bu çırpma sırasında kıyafetlerinizin buruşukluğu azalır.

-Kolayca iz yapan kıyafetlerinizi çamaşır teline asmak yerine uygun bir zemine serin.

ALÜMİNYUM FOLYO İLE KOLAY ÜTÜ YAPMA

Alüminyum folyo, ütü yapmayı oldukça kolaylaştıran bir maddedir. Alüminyumun özelliği, ısı ve elektriği iletmesidir. Bu özelliğinden yararlanmak adına, ütü masasındaki örtünün altına alüminyumu koyun. Ütüleme sırasında alüminyum verilen ısıyı yansıtacağı için hem alt hem de üstten ısı aynı anda kıyafetlerinize etki eder ve böylelikle de kıyafetler daha kolay ütülenmiş olur.

ÇAMAŞIRLARI AYIRARAK KOLAY ÜTÜ YAPMA

Ütüleme öncesin kıyafetlerinizi detaylı bir şekilde ayırmanız işinizi kolaylaştırır. Penye, şifon, saten, viskon gibi farklı kumaşları ayırırsanız, zaman kazanırsınız. Ütünün her kumaş türüne göre ayrı dereceleri bulunmakta. Çoğu zaman bu derecelere uyulmasa da, uyulduğu takdirde kıyafetler daha kolay ütülenir. İlk olarak hassas ve az ısı ile ütülenecek kıyafetlerden başlanıp, sıcaklığı arttıra attıra devam ederseniz, %20-30 aralığında zaman kazancınız olur.