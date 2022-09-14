Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

14 Eylül Çarşamba yani ayın on dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 14 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün duygularınızı dengelemek zorunda kaldığınız bir gün olacak. Kontrolünüzü gün boyunca korumaya çalışın. Kendinize zaman ayırın ve yaşadığınız olayları değerlendirmeye çalışın. Değerlendirmelerinizin sonucunun sizi mutlu edip etmediğini göz önünde tutmayın unutmayın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, duygularınız söz konusu olduğunda bazen büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bugün sizi her zamankinden daha yoğun ve yorucu bir gün bekliyor. Olaylara veya durumlara tepki göstermeden önce sakince düşünmeyi deneyin. Çünkü bugün vereceğiniz herhangi bir tepkinin sonuçları kırıcı olabilir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün gün sizin için diğer zamanlara kıyasla daha pozitif ve mutlu başlıyor. Hayatınızın olumlu yönlerine odaklanmak ve pozitif enerjinizi etrafınıza yaymak için çok doğru bir zaman! Bu zamanı doğru bir şekilde değerlendirmek için sizi gerçekten mutlu hissettiren şeylere yönelin.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,bugün gün iş ve kariyer anlamında yeni fırsatları yakalabileyeceğiniz bir gün olacak. Bugün o büyük balığı tutacaksınız! Şu anda yatırım yapmak için doğru bir zaman olarak gözükse de işlere başlamadan önce mutlaka derinlemesine bir araştırma yapın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün bugün profesyonel hayatınızda yeni kapılar açılacak. Özellikle mesleki gündeminizde ilerlemenize yardımcı olacaksa, gücünüze adım atmaktan ve otoritenizi öne sürmekten korkmayın. Ancak kendinize yapabileceğinizden daha fazla sorumluluk yüklemediğinizden emin olun.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün adeta zamanın ötesine geçerek kendinize bambaşka bir gözle bakacaksınız. Olayları değerlendirdiğinizde geçmişten gelen birtakım sorunlarla yeniden mücadele etmek zorunda kaldığınızı göreceksiniz. Olaylara karşı sağduyu ile yaklaşın ve çözümcü olmaya özen gösterin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün artık geleceğe dair somut adımlar atıyorsunuz. Bu kozmik iklim, kaderi kendi elinize almanız için sizi cesaretlendirecek, ancak büyük dönüşümler zaman alacağından, sonuç üretmek için acele etmemelisiniz. Öğleden sonra özellikle sosyal ilişkilerinizde oluşan sorunlara dikkat edin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün tamamen hayalleriniz ve düşüncelerinizin oluşturduğu bir havuza dalarak güne başlıyorsunuz. Bu kozmik iklim, aşk hayatınızda ilerleme kaydetmenize yardımcı olsa da mutlaka dikaktli olmalısınız. Çünkü geçmişten gelen birtakım flört hatalarını tekrarlayabilir ve yeniden hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bu sabah evren sizden geleceğe dari adımlar atmanızı isteyecek. Bu enerjiyi, bu hedefleri gerçekleştirmek için atmanız gereken adımların ana hatlarını çizerek planlarınızı düşünmek için bir fırsat olarak kullanın. Hayallerinize ulaşmak için somut adımlar atmaktan çekinmemeniz gereken bir süreç başlıyor.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün egosal durumlar karşılaşabilirsiniz. Sosyal ve iş ilişkilerinizde ego ve özgüven arasındaki farkı unutmamanız gereken bir gün yaşayacaksınız. Bu kozmik iklim, kişisel hırslarınızda desteklendiğinizi hissetmenize izin verecek ve hayallerinizi savunmak için iyi bir zaman olacaktır.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün kendinize duygusal yatırımlar yapmak için bir fırsat verin.Geçmişten gelen kimi konuların sizi incitmediğinizi düşünseniz de aslında üzüntünüzü hep içinizde yaşamayı seçmişsiniz. Bu nedenle kendinize biraz fırsat tabıyarak yaşadıklarınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün tamamen yenilik ve sürprizlerin günü olacak. Hayatın sizlere açtığı kapılarda birbir ilerlerken önünüze çıkan fırsatları değerlendirmeyi ihmal etmeyin. Bu mükemmel bir iş şansı ya da yıllardır aradığınız aşk olabilir! Gözlerinizi dört açın hayatınızı olumlu yönde değiştirecek fırsatlar hem yanıbaşınızda.