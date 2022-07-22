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Burcunuzun çiçeklerini biliyor musunuz?

Burcunuzun çiçeğini öğrenin ve enerjinizi yükseltin!

22 Temmuz 2022 Cuma 21:59
418 Okunma
Burcunuzun çiçeklerini biliyor musunuz?
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Daha önce burcunuzun çiçeğini biliyor muydunuz? Burcunuza ait çiçekler sizin enerjinizi yükseltir ve gün boyu kişiliğinizi yansıtır. Aynı zamanda bir arkadaşınıza çiçek göndermek istiyorsanız burcunun çiçeğini öğrenip gönderirseniz daha yüksek bir enerji ile karşılık alabilirsiniz. O halde hemen burçlarımızın çiçeklerini öğrenmeye!

OĞLAK – YASEMİN

KOVA – AYÇİÇEĞİ

BALIK – ŞAKAYIK

YAY – LAVANTA

ASLAN – MENEKŞE

AKREP – KAKTÜS

BAŞAK – PAPATYA

TERAZİ – CENNETKUŞU

BOĞA- KASIMPATI

KOÇ – LALE

İKİZLER – BENGOVİL

YENGEÇ – GÜL

Son Güncelleme: 22.07.2022 22:31
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