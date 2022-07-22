Burcunuzun çiçeklerini biliyor musunuz?

Daha önce burcunuzun çiçeğini biliyor muydunuz? Burcunuza ait çiçekler sizin enerjinizi yükseltir ve gün boyu kişiliğinizi yansıtır. Aynı zamanda bir arkadaşınıza çiçek göndermek istiyorsanız burcunun çiçeğini öğrenip gönderirseniz daha yüksek bir enerji ile karşılık alabilirsiniz. O halde hemen burçlarımızın çiçeklerini öğrenmeye!
OĞLAK – YASEMİN
KOVA – AYÇİÇEĞİ
BALIK – ŞAKAYIK
YAY – LAVANTA
ASLAN – MENEKŞE
AKREP – KAKTÜS
BAŞAK – PAPATYA
TERAZİ – CENNETKUŞU
BOĞA- KASIMPATI
KOÇ – LALE
İKİZLER – BENGOVİL
YENGEÇ – GÜL
Son Güncelleme: 22.07.2022 22:31