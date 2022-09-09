Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Cezaevi'ne gönderildi...
Cezaevi'ne gönderildi...
Bu kez Polisi darp etti!
Bu kez Polisi darp etti!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Çarptığı yaya 40 metre savruldu!
Botoks olayında yeni gelişme
Botoks olayında yeni gelişme
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!
Uyuşturucu satıcısı yakalandı

Buzdolabına bozuk para koyun ve olacakları bekleyin

Gün geçmiyor ki evde hayatımızı kolaylaştıran yeni bir yöntem ortaya çıkmasın. Bu seferki yöntem ise bir hayli enteresan! Uzun süre evde olamayacaksanız ve buzluğunuz doluysa, buzdolabına bozuk para koyma yöntemi sayesinde gözünüz arkada kalmayacak. İşte buzdolabına bozuk para koymanın inanması zor faydası...

09 Eylül 2022 Cuma 11:26
63 Okunma
Buzdolabına bozuk para koyun ve olacakları bekleyin


Yaz tam olarak bitti diyemeyiz. Tatil planınız varsa veya uzun süre evde olamayacaksanız ve buzdolabınız yiyecek doluysa bu yöntem sayesinde içiniz rahat bir şekilde evinizi kapatabilirsiniz.

Daha sonra yenilmek üzere hazırlanan yiyecekler buzlukta istiflenerek yapılacağı günü bekler. Buzlukta uzun süre dayanan yiyeceklerin güvenliğini de düşünmek gerekiyor. Buzluğunuz dolu olmasına rağmen uzun süre evde olamayacaksanız, yiyeceklerin bozulmasını istemezseniz. Siz evde yokken yaşanacak elektrik kesintisi yüzünden buzluktaki yiyecekler bozulabilir.

iStock-1322516964

Ancak siz evden uzaktayken buzluktaki yiyeceklerin elektrik kesintisi yüzünden eriyip tekrar buz tuttuğunu anlamanızın çok basit bir yolu var.

BUZDOLABINA NEDEN BOZUK PARA KONMALI?

Küçük bir plastik kap ya da karton bardak alın, kabınızın içini suyla doldurun ve donana kadar dondurucunuza koyun. Ardından, buzun yüzeyine herhangi bir madeni para koyup tekrar dondurucuya koyun.

iStock-483688975

Tatile gittiyseniz veya maalesef bir tür acil durum için evinizden tahliye edildiyseniz ve eve gelip elektriğin kesildiğine dair işaretler gördüyseniz, bu küçük madeni para sizi çok fazla stresten ve aynı zamanda hastalıktan da kurtarabilir. Aynı zamanda size çok fazla huzur sağlayabilir. Elbette, uzun bir süre elektrik kesildiğinde, hepimiz dondurucularımızdaki yiyeceklerin donmuş kalmasından endişe ederiz. Bu, özellikle bizim gibi her zaman iyi stoklanmış bir dondurucu bulundurmayı seviyorsanız geçerlidir.

iStock-483688975

TÜM YİYECEKLERİ MUTLAKA ATIN

Evinizin elektriğinin kesildiğini düşündüğünüzde veya tam olarak emin değilseniz ve sadece bir kez daha kontrol etmek istiyorsanız, mutfağınıza gidin ve dondurucudaki bozuk paraya bakın! Madeni paranın hala buzun üzerinde durduğunu görürseniz, elektriğiniz kısa sürede geri geldi demek.

consejo-congelador-evacuar

Bu durumda tehlike yok demektir. Madeni paranın kabın dibine düştüğünü gördüğünüzde, elektriğinizin bir süreliğine kesildiğini ve muhtemelen yiyeceğinizin çoğunun çözüldüğünü bilirsiniz. Bunu görürseniz, dondurucunuzdaki tüm yiyeceklerden kurtulun. (Karar)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en büyük ağzına sahip kadını dişçi muayenesine gitti!
Dünyanın en büyük ağzına sahip kadını dişçi muayenesine gitti!
9 Eylül Cuma günü tüm burç yorumları!
9 Eylül Cuma günü tüm burç yorumları!
Tıkanmış lavaboyu açmanın kesin yöntemi
Tıkanmış lavaboyu açmanın kesin yöntemi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim