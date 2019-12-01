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Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
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Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu

01 Aralık 2019 Pazar 16:12
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu

ABD'de buzdolabında bir yıla kadar bozulmadan muhafaza edilebileceği iddia edilen yeni bir elma çeşidi satışa sunuldu.

"Kozmik Kütür" adı verilen melez elma, ilk kez 1997'de Washington Devlet Üniversitesinde geliştirilmeye başlandı. 

"Sert, kütür ve sulu" olarak tarif edilen elmanın piyasaya sürülmesi, 10 milyon dolara mal oldu. 

BBC'nin haberine göre, kırmızı elmaya, üzerindeki açık sarı beneklerin uzak yıldızlara benzetilmesi nedeniyle "Kozmik Kütür" adı verildiği ifade edildi. 

Ağaçların ürün vermesinin 3 yıl sürdüğü belirtilirken, Washington Devlet Üniversitesi'nin yürüttüğü yetiştirme programının yöneticilerinden Kate Evans, buzdolabında 10 ila 12 aya kadar tadı bozulmadan muhafaza edilebileceğini söyledi. 

Washington'da 12 milyondan fazla "Kozmik Kütür" ağacının dikildiği, katı lisans sisteminin, ABD'nin başka bölgelerinde çiftçilerin bu elmaları yetiştirmesine izin vermediği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Kozmik KütürBuzdolabıElmaHaberSağlıkABD
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