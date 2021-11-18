Cesetten beslenen canlı tabut

2007'de Çernobil'in enkazını inceleyen bilim insanları radyasyon "yiyebilen" bir mantar türü keşfetti. Araştırmacılar o zamandan beri, mantarların çevreci yollarla kullanılmasını araştırıyorlar.

ALTI HAFTADA AYRIŞIYOR

Hollandalı mucit Bob Hendrikx ise geleneksel ahşap tabutlara alternatif olarak, yer altında yaşayan mantarların gücünden faydalandığı çevreci bir gömülme yöntemi icat etti.

Hendrikx, “canlı tabut” adını verdiği oluşumun yalnızca karbon negatif olmadığını, aynı zamanda normal bir ahşap tabut için gereken 20 yıl yerine altı haftada ayrıştığını söyledi. Bununla birlikte tabut, vücudu parçalayarak doğanın ölüye ait besinler emme sürecini hızlandırıyor.

Bununla birlikte, ABD’de uygulanan bazı cenaze yöntemleri çevreye oldukça zarar veriyor. Kar amacı gütmeyen Yeşil Mezar Konseyi'ne göre, yalnızca ABD'de definler için her yıl 4 milyon galondan fazla mumyalama sıvısı kullanılıyor. Mumyalama sıvısı, toprağa sızabilen formaldehit gibi toksik bileşenler içeriyor.

MEVCUT GÖMME SÜREÇLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Cesetleri yakmak ise atmosfere önemli miktarda karbon ve vücuttaki ağır metallerin salınmasına neden oluyor. ABD Çevre Koruma Ajansı, 2014 yılında diş dolgularında bulunan yaklaşık 2 ton cıvanın ölü yakma nedeniyle yayıldığını hesapladı.

Hendrikx, "Beni gerçekten hayal kırıklığına uğratan şey, öldüğümde Dünya'yı kirletiyor olmam. Dünya için tam bir israfım. Geleneksel tabutlar 219 kimyasaldan oluşan yürüyen bir çöp kutusu... Mevcut gömme süreçlerimiz malzeme tükenmesine, toprak kirliliğine ve karbondioksit emisyonlarına yol açıyor. Dünyadaki en doğal süreçlerden biri için süper endüstriyel bir gelenek yarattık” diye konuştu.

Hendrikx, ayrıca mantarların ölü organik maddeleri yeni bir bitki yaşamına dönüştürerek "dünyanın en büyük geri dönüştürücüsü” olduğunu vurguladı.

Loop'un "Yaşayan Koza" adını verdiği tabul laboratuvarda yetiştirilen miselyum ve ağaç yongalarından oluşuyor. Bir kalıba yerleştirilen bu organizmalar, bir hafta boyunca tabut şeklinde büyütülüyor. Ardından, içerisine naaşın konulduğu yapı nemli toprakla temas ettiğinde miselyum canlanıyor ve süreç başlıyor.

18 BİN LİRAYI AŞKIN BİR FİYATA SATILIYOR

Öte yandan Hollanda’nın Delft kentinde üretilen tabut bin 495 euro ( yaklaşık 18,3 bin lira) karşılığında satılıyor.

Almanya’da cenaze evi sahibi olan Joerg Vieweg, miselyum tabutun "cenaze geleneğinde çok az dekolojik hale getirmenin güzel bir örneği" olduğunu söyledi:

“Canlı tabut gelenekleri tamamen değiştirmiyor. Bu da onu sosyal olarak daha kabul edilebilir kılıyor.”

Hendrikx, bugüne kadar Hollanda, Almanya ve Belçika'da “Yaşayan Koza” ile yaklaşık 100 cenaze töreni yapıldığını açıkladı. Bazı Avrupa ülkelerindeki yasaların tabut için diğerlerinden daha elverişli olduğunu bildirdi.