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Çikolatanın bilmediğiniz faydaları

Harvard'lı bilim insanları, 13 yıl süren ve çikolatanın kalp sağlığı üzerindeki etkilerini konu alan bir araştırma yaptıktan sonra “Kadınlar haftada 1 defa 30 gram çikolata yemeli” diye uyardı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:30
Çikolatanın bilmediğiniz faydaları
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Kadınlar için optimal çikolata tüketiminin haftada 1 kez 30 gram olduğunu söyleyen bilim insanları, bu durumun düzensiz kalp atışı görülme riskini yüzde 21 oranında azalttığını belirtti.

Yapılan araştırmada erkeklerde ise haftada 2 ilâ 6 kez aynı miktarda çikolata yemek hemen hemen aynı sonucu doğurarak düzensiz kalp atışı görülme riskini yüzde 23 oranında azaltıyor. Araştırmalarda, özellikle bitter çikolatanın koruyucu etkisinin daha yüksek olduğu da ortaya çıktı.

Acilen çikolata yeme ihtiyacı duyduğunuzda, aslında vücudunuzun istediği şey kakao olabilir. Bu noktada kakaonun çok faydalı bir besin olduğunu, ancak diğer yandan çikolatadaki yağların ve şekerlerin o kadar da sağlıklı olmadığını unutmamak gerekir. Bu özellikle sütlü veya beyaz çikolata ve krem çikolatalar için geçerli.

Mümkün olduğunca saf olan ve yüksek miktarda kakao içeren (en az %70 oranında) çikolataları ve toz kakaoyu tercih etmelisiniz.

Ruh halinizi iyileştirmek için: Kakao, mutluluğa neden olan bir sinir sistemi sinyali gönderen bir nörotransmitter olan serotonin üretimini arttıran bir aminoasit olan triptofanı içerir. Kakao bu nedenle anksiyete, sinirlilik ve depresyon gibi durumlarda size iyi gelecektir. Bu gibi durumlarda çikolata yemek çok faydalı olacaktır.

Stresle başa çıkabilmek için: Kakao yeşil çaydan bile daha fazla antioksidan içerir. Stres vücudu okside ettiği için, kendinizi stresli hissettiğinizde kakao yemeniz faydalı olacaktır. Bu antioksidanlar aynı zamanda yaşlanmayı ve kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanmayı da önler.

Rahatlamak için: Kakao sinir sistemini ve kasları besleyen bir mineral olan magnezyum açısından en zengin besinlerin başında gelir. Her gün bir miktar kakao tüketmek gerekir.

Kemikleri ve dişleri kuvvetlendirmek için: İçerdiği kalsiyum kemikleri ve dişleri kuvvetlendirir. Bu özelliğinden faydalanmak için şeker içermeyen kakao yemek önemlidir, çünkü beyaz şeker vücutta kalsiyum sindirimini zorlaştırır.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için: Kakao aynı zamanda C vitamini de içerir. Bu diyetinizde her gün bulunması gereken bir vitamindir çünkü bağışıklık sisteminizi güçlendirip sizi pek çok hastalığa karşı korur ve ayrıca kemiklerinizi, dişlerinizi ve cildinizi de besler. Üşüdüğünüzde veya soğuk algınlığınız olduğunda bir bardak sıcak çikolata gibisi yoktur.

Kendinizi yeniden canlandırmak için: Kendinizi özellikle yorgun veya stresli hissettiğinizde, kakao size ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacaktır.

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