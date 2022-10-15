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Çürüdü sanarak çöpe atmayın!

Özel günlerde en sık hediye edilen çiçeklerden olan orkidenin görünüşü herkes tarafından beğeniliyor. Zarif çiçeklerden olan orkidenin en sık görüleni beyaz olsa da farklı renkte çiçekleri bulunuyor. Ancak orkidenin bakımında yapılan bazı hatalar çiçeklerinin dökülmesine ve uzun süre açmamasına neden olabiliyor. Evde yapacağınız doğal çözümlerle orkidenizi tekrardan canlandırabilirsiniz.

15 Ekim 2022 Cumartesi 17:40
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Çürüdü sanarak çöpe atmayın!



Orkide farklı farklı renkleriyle en sevilen çiçekler arasında bulunuyor. Bazı insanların evlerindeki orkideler sayısız çiçek açarken bazılarınınki çiçek döküp aylarca açmıyor. Çiçeksiz kalan orkidelerin bir daha açmayacağını düşünerek çöpe atıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Evde uyguladığınız doğru yöntemler ile orkidelerinizi tekrardan canlandırabilirsiniz. Orkide bakımında birkaç noktaya dikkat etmeniz çiçekleriniz açmasını sağlayacaktır.

ORKİDELERİ CANLANDIRMAK

  • Orkide ışığı sever ancak doğrudan güneş ışığı orkideyi yakar. O nedenle orkideyi bol ışık alan ama doğrudan güneş almayacağı bir yerde tutmanız önemlidir.
  • Orkide köklerinden beslenir. Köklerin ışığı görmesi sağlayın. Şeffaf saksılar bunun için idealdir. Saksıdan dışarı sarkan kökler de ışıkla çiçeği beslerler, saksının içine sokmaya ya da kesmeye çalışmayın.
  • Orkidenin çiçekleri düştükten sonra 2 veya 3 gün bekleyin. Sonra çiçek dalının ikinci düğümün altından dalı kesin. Yeni çiçek verecek dal yanından büyür.
  • Haftada bir kez, ılık su dolu bir kabın içine orkide saksısını yerleştirin ve 10 ila 15 dakika orkide toprağının suyu çekmesini bekleyin. Suyun saksının içine dolması iyidir ancak saksıyı suyun içinden çıkardığınızda tüm suyun saksıdan boşaldığından emin olun. Saksı içindeki su kökleri çürütebilir.
  • Orkide tekrar çiçek açtığı zaman, su banyosunu bırakabilir ve sadece su verebilirsiniz. Orkideye, musluk suyu kireçli ise, kaynatılmış suyu vermeye özen gösterin.
  • Orkide saksısını çok sıcak veya çok soğuk olmayan bir yere yerleştirin
  • Saksının doğrudan rüzgar almayan bir yerde olmasını sağlayın. Kapı ya da pencere açtığınızda gelen hava akımı çiçeklerin hızlı düşmesine neden olabilir.
    Yılda bir kere orkideler için özel hazırlanmış gübre verin. 1 litre su için 1 kapak gübre yeterlidir. Gübre daha da güçlenmelerine yardımcı olur.
  • Sararan yaprakları, düşmesini beklemeden kesmeniz gerekir.
  • Ancak asla kökleri kesmeyin.
  • Orkidenin yapraklarını düzenli olarak nemli bir bezle silin.
  • Orkide satın alırken, köklerine dikkat edin. Fazla köke sahip orkideleri tercih edin.
  • Bir orkide her 6 ayda bir çiçek açar ve çiçekler yaklaşık 2 ay, yaz aylarında yaklaşık 3 ay süreyle kalır

ŞOK ETKİSİ YARATAN BAKIM

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Orkideyi aldıktan bir yıl sonra, orkide henüz çiçek açmamışken, orkidenizi 3 hafta boyunca, ışıksız ve su olmadan bir dolapta bırakın. Çıkardığınızda, 10-15 dakika bir su banyo yaptırın. Sonra normal döngüye devam edin. Bu tedavi ile orkide biraz strese girecek, ama sonra eski sağlıklı haline geri dönecektir.

Son Güncelleme: 15.10.2022 17:48
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