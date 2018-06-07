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Daha uzun süre eğitim görenler…

Cardiff ve Bristol üniversitelerinin yaptığı çalışmada eğitim görülen süre ne kadar uzarsa, görme yeteneğinin o kadar çok zarar gördüğü tezinin bilimsel olarak kanıtlandığı belirtiliyor.

07 Haziran 2018 Perşembe 17:20
Daha uzun süre eğitim görenler…

Times’ta yer alan habere göre, üniversite okumanın ya da okumamanın gözlük takmada belirleyici olabileceği vurgulanırken, bazı uzakdoğu ülkelerinde çocukların yüzde 80’inin gözlerinin bozuk olduğu söyleniyor.

Cardiff ve Bristol üniversitelerinden uzmanların yaptığı araştırmanın ayrıca, kapalı mekanlarda çok fazla zaman geçirmenin son 50 yılda miyop vakalarının neden iki katına çıktığını da açıklayabileceği vurgulanıyor.

Habere göre uzmanlar araştırmada 68 bin kişinin genetik bilgilerini inceledi. Genetik olarak daha uzun süre eğitim almaya yatkın olanların, miyop olma ihtimallerinin daha yüksek olduğu saptandı.

Uzmanlar buradan yola çıkarak, görme yeteneğine zarar veren durumun daha uzun süre eğitim almak olduğu sonucuna vardı.

İngiliz Tıp Dergisi’nde yayımlanan araştırmayı yapan ekibini başkanı Cardiff Üniversitesi’nden Jes Guggenheim, “16 yaşında okulu bırakan birine kıyasla, bir üniversite mezunu bir diyopter daha miyop olur. Bu fark da göz doktoruna gittiğinizde önünüze konan harflerin alt yarısını okuyamamanız anlamına gelir” dedi.

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