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DAÜ Psikoloji Bölümü Tpd Tarafından Akredite Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü İngilizce Lisans Programı, Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından 2021 yılına kadar akredite edildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:45
DAÜ Psikoloji Bölümü Tpd Tarafından Akredite Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü İngilizce Lisans Programı, Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından 2021 yılına kadar akredite edildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, “ikinci kez bu başarıyı yakalayan” DAÜ Psikoloji Bölümü KKTC üniversiteleri arasında “tek akredite olan bölüm” ünvanını sürdürdü, bu akreditasyonla Türkiye üniversiteleri arasında akredite olan 12 bölüm arasında yerini aldı.

DAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı  Doç. Dr. Fatih Bayraktar elde edilen başarılardan dolayı gurur duyduklarını  belirtti.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi
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