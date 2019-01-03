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DAÜ YDİHO’dan anlamlı kermes

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu'ndan anlamlı kermes

03 Ocak 2019 Perşembe 16:05
DAÜ YDİHO’dan anlamlı kermes

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Toplumsal Sorumluluk Projeleri kapsamında hem öğrencilerin hem de öğretim görevlilerinin katıldığı yardım kermesi gerçekleştirdi. Öğrencilerin yardım toplamak amacıyla tüm yeteneklerini ortaya koyarak yaptıkları satışlardan elde edilen gelirin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacağı bildirildi.

DAÜ YDİHO Toplumsal Sorumluluk Projeleri Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar ve proje öğretmenleri Pınar Hüdaoğlu, Pembe Tuna Karpazlı, Sevcan Tekhanlı Arabacıoğlu, Damla Simsaroğlu Ürem, Şerife Hocanın Aşıksoy, Sena Bundak Topukçuoğlu, Şerife Nalbantoğlu ve Eylem Akim’in de aktif katılımlarıyla gerçekleşen yardım kermesinde, Kanser Hastalarına Yardım Derneği görevlisi Yıldız Yaman da hazır bulundu. Büyük bir coşku ve katılımın olduğu kermes etkinliği sonrasında proje öğretmenleri ve öğrencileri bir sosyal sorumluluk etkinliğini daha başarıyla tamamladıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
DAÜYDİHODoğu Akdeniz Üniversitesi
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