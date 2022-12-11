Dikkat... Evliliğinizde kriz olabilir!

Çok sık kendinizle belki şu sessiz konuşmalar içinde buluyorsunuz:

“Evliliğin her zaman kolay olmadığını biliyorum. Herkesin bazen iniş ve çıkışları oluyor. Ama öyle görünüyor ki bizde çok uzun süredir derin bir düşüş var!”

“Çocuklar için evli mi kalayım? Daha iyi olacaklar mı? Yoksa çocukların ve ailenin bir arada kalması daha mı kötü?”

“Ya kalırsam ve hiçbir şey değişmezse?”

“Ya gidip ve sonrasında bir hata yaptığımı öğrenirsem? Ya da daha kötüsü, ya gidip hayatımın geri kalanında yalnız kalırsam? Ya artık kimse beni istemiyorsa?”

Bu diyaloglar size tanıdık geliyor mu?

Bu diyaloglar kendinizle yaptığınız bir konuşmayı anımsatıyor ise, umutsuzluğa kapılmayın. Hala mücadele ediyor olmanız esasında evliliğinin bitmediği anlamına geliyor. Öte yandan ama, tam olarak evliliğinizde mutlu da değilsiniz.

Nerede olduğunu bilmeniz önemlidir. Duygularınızı gizler ve olmayan bir kişiyi taklit ederseniz, enerjinizi sadece bir gerçek olmayan rüyayı korumanız anlamına gelecek ve sürekli başkaları tarafından görülme korkusuyla yaşamanız vazgeçilmez bir durum olacaktır.

Mutlu bir evlilik içinde değilseniz, ama aynı zamanda boşanmaya da kendinizi hazır hissetmiyorsanız o halde şu an hangi durumdasınız peki?

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Soru esasen çok basit cevaplanabilir: Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz!

Ama bu acıçekmenin “iyi” olup olmadığını ya da çizgiyi aştığını ve yakında boşanmak üzere olup olmadığınızı nereden bilecek ve nasıl anlayacaksınız?

Çoğu zaman, taraflar ilişkilerinde olan durumların ne kadar ciddi olduğunun farkında değiller. Aşağıdaki hazırlamış olduğum açıklamalar, evliliğin ne şekilde tehlikede olduğunu veya çoktan kırıldığına dair en yaygın göstergeleri ele almaktadır.

1. Sürekli tartışmalar her ilişkiyi nasıl yok eder.

Her konuda eşinizle aynı fikirde olmamanız normaldir.

Eğer ama herhangi bir konuda anlaşmazlık davranışa yönelik eleştiriden ziyade sadece ve sadece kişisel eleştiriye dönüşürse bu ilişki için çekinilmez bir durum olabilir.

Birbirinizi ne kadar uzun süre eleştirir ve küçük düşürürseniz, günlük hayatınızı sonlandırmak o kadar kolay olur ve bu da evlilikte ölümcül sonuçlara neden olabilir.

Siz ve eşiniz birbirinizi eleştirmeye başladığınızda, ilişkide yanlış olan her şeye odaklanırsınız. Esasen böylece ilişkinizde doğru olmayan şeylere odaklanırsınız. Ancak bunu yaptığınızda, ilişkinizde gerçekten önemli olan ve aynı zamanda doğru olanı unutmaya başlarsınız.

Eleştiri tek başına incelendiğinde boşanmak için gerekli bir işaret olmayabilir, ama daha keskin davranışların gelişmesine sebeb oluyor ve hatta önünü açıyor. Ve sürekli eleştiri evlilik içinde normal bir hale geldiğinde en büyük evlilik katili için kapıyı açmış olursunuz: Saygısızlık. Saygısızlık ne şekilde olursa olsun, her zaman bir ilişki üzerinde bir zehirlenme etkisi yaratır, çünkü aşağılama içermektedir.

2. Saygı iyi değildir. Küçümseme iyidir.

Eşinizi susturmak için kırıcı sözlere başvurdunuz mu? Yoksa hiç beklenmedik şiddetli küfürlü bir saldırıya maruz mu kaldınız?

Karşılıklı saygı her sağlıklı ilişkinin temelidir. Eşinize olan saygınızı kaybettiğinizde (ya da tam tersi), eşinize hakaret edildiğini, tedirgin olduğunu, acıverildiğini hissedeceksiniz. O zaman kendisi kişi olarak size eskisinden “daha az” gözükecektir.

Evliliğinizde saygı terk edildiğinde, saygısızlık hor görülmeye başlayacaktır.

Aslında bilinçaltınız nedensiz yere bu keskin ifadeleri üretmez. Aksine, çözülmemiş bir çatışmaya işaret ediyor olabilir. Bu çatışma belki de ortak iletişiminize önceden entegre edildi ve farkında değilsiniz. Küçümseme bu ilişkide var olan zararlar üzerine inşa edilerek sadece onu daha kötü hale getirir.

Küçümseme, kınama ve alay evlilik içindeki saygısızlığın belirtileridir. Eşinizi küçümsüyorsanız, kendisinden ahlaki olarak üstün hissediyorsunuzdur. Sonuç olarak, eşiniz de kendisini daha değersiz hissedecektir.

Tecrübeler aşağılamanın boşanmada en büyük göstergesi olduğunu kanıtlamıştır. Bir ilişki üzerinde her zaman zehirleyici bir etkisi vardır, çünkü sevgiden yoksun bir mutlak isteksizlik ifade eder.

Eğer bunu kontrol edemezseniz, evliliğiniz mahvolur. Nokta.

3. Artık eşinize güvenmiyorsunuz (veya eşiniz size güvenmiyor).

Güven bir ilişkide çok önemli bir temeldir. Eşinize güvenmiyorsanız, evliliğinizde kendinizi güvende hissedemezsiniz. Eğer kendini güvende hissetmiyorsanız, istikrarlı ve sevgi dolu bir ilişkiniz olamaz. Güven olmadan, birbirinizle beraberlik mümkün değildir. Güven olmadan, başarı ve mutluluk olmaz.

Güven eksikliği ilişkinin kırık bir temel üzerinde bulunduğunun işaretidir.

Güven eksikliği birçok farklı boyut ve formlarda oluşabilir.

Örneğin eşiniz yaptığı iddia ettiği şeyi yapmadığında ortaya çıkan bir güvensizlik faktörü olacaktır. Güvenilirlik güveni oluşturan birçok faktörden sadece bir tanesidir.

Ayrıca sizin veya eşinizin aşırı sahiplenme veya diğer kıskanç durumlarda ortaya çıkan güvensizlik kaybı durumları vardır.

Ve aldatma sonucu bir ilişkiyi bitirecebilecek güven kaybı vardır.

Her ne kadar bu konularda suistimal evliliğinizde zaman içinde varolan güveni tahrip edebilirse. Özellikle kişisel ilişkilerde çok küçük suçlar ve tutarsızlıklar yavaş ama emin adımlarla güvenin hiçbir şekilde kalmamasına yol açabilir.

Ama unutulmamalıdır ki ve bu iyi olan haber güven yeniden inşa edilebilir bir şeydir. Bu tabii çok zaman, enerji ve kararlılık gerektirir. Ama bir güven kaybı boşanma için yeterli bir işaret olmak zorunda değildir. Zorlukların üstesinden gelmek için fırtınalı evrelerde her zaman bir çapa ve çözüm vardır. Bunu müvekkillerim ile yaptığım konuşmalarda çok sık fark ettim.

4. Artık konuşmuyorlar.

İlişkide harzaman ve sürekli belki konuşulmaz. Kural olarak, kadınlar erkeklerden daha fazla konuşma eğilimindedir. İçe dönükler dışa dönüklerden daha az konuşurlar.

Ama bir evlilikte bir kişi tamamen diğer eşi ile konuşmayı reddederse, bu bir çeşit engel ve duvarlarla bölünmedir.

İletişimdeki duvarlar eşi kapatıp bloke etme manasına gelir. Özellikle erkekler bu stratejiye başvuruyorlar. Hiçbir şeyi dışarıda bırakmayız ve daha fazlasını yapmayız.

Ne yazık ki, izolasyon evlilikte zararlı olarak kabul edilebilecek en önemli nedenlerden biridir. Bu duvarlar aslında beraberlik için bir zehir ve tabiri caizse, bir evlilik katilidir.

Duvarları inşa eden eş, eşinin eleştirilerine ya da küçümsemesine kendisini sessizce örterek yanıt verir. Bu duvarlar esasen eleştiriden, iddialardan ve hakaretten kaçınmak için bir tür kendini koruma işlevi görüyor. Örneğin, eş A (diyelim ki kadın) eşi B (koca) eleştirmeye başlar. Adam daha sonra karşılık ver. Ama çok fazla eleştirildikten belirli bir zaman sonra kendini savunmayı bırakır ve hanımını görmezden gelmeye başlar.

Bu da hanımını daha da kritik hale getiriyor. Kocasının daha da arkasında söylemlerine devam edecektir. Bu yüzden kendisi daha da az konuşacaktır. Ve çift konuşmayı bırakana kadar devam edecektir. Bu iletişim eksikliği daha çok çekişmelere, tehlike saldırılara ve savunma mekanizmalarına yol açacaktır.

Duvarlar eşimizi çaresiz bırakır. Bazen neden duvar inşa ettiğimizi bile bilemeyeceğiz. Uzun vadede, duvarlar beraberlik için zehirleyicidir ve bir ilişkiyi mahvedebilir.

5. Her zaman bir mücadele olacak… ve başka bir şey olmayacak.

Eğer siz ve eşiniz sürekli tartışmaya başlarsanız, evliliğinizde ciddi bir sorunla karşı karşıya olmanız demektir. Kimse sürekli bir huzursuzluk içinde yaşamak istemez. Tabii hiç bir tartışmanın evde olmaması evlilik için de zararlı olabilir.

Eğer siz ve eşiniz hiçbir zaman hiçbir bir konuda hemfikir değilseniz, birbirinize karşı dürüst olmadığınızın ihtimali yüksektir. Bu dürüstlük eksikliği eninde sonunda evliliğinizin içini etkileyecek. Bu olduğunda, evliliğiniz – dış ortamda mükemmel görünebilir – tamamen içten bozulacaktır.

Boşanmanın başka bir işareti de sizin tartışma şekliniz olabilir.

Eğer siz ve eşiniz birbirinize saygı duyabiliyorsanız, bir konuda anlaşamasanız bile ve birbirinize karşı çıksanız bile, anlaşmazlığınız oldukça faydalı olabilir. Ama anlaşmazlıklarınızı kişisel olarak ele almaya başlarsanız, anlaşmazlıklarınız zarar verici sonuçlara yol açacaktır. Bu kişisel çatışmalar evliliğinize zarar vermesi muhtemeldir.

6. Biriniz bir başka ilişkiye karışmış durumda.

Popüler inanışın aksine, evlilikler bir ikinci ilişkiden kurtulabilir. Ama bir partnerin bitmesini istemediği bir ilişkisi varsa o zaman çok az evlilik hayatta kalabilir.

Çoğu insan bir “başka ilişki” yi eşi olmayan biriyle seks olarak tanımlar. Ama cinsellik tanımı önemli bir noktayı gözden kaçırıyor.

Bir ilişkinin özü sadece seks değildir. Esasen bu bir ihanettir ve güven ihlalidir. Bırakamadığınız “duygusal ilişki” bile evliliğiniz sona erdirmenisine sebeb olabilir. Eşiniz evlilik hattını geçmeye devam ederse, güveninizi geri getiremezsiniz.

Eğer eşiniz bu ikinci ilişkisini bitirmeyi reddederse, aslında ilişkisini sizden daha çok önemsediğini söyler. Muhtemel boşanma gerekçeleri arasında, bir başka ilişki pek çok insanın tahammül etmediği bir durumdur. Bir kadın veya bir erkek aldatılmışsa, bu zaten acı vericidir – ama aynı kişi ile devam tekrarlanıldığında özellikle ciddi bir ihanet olarak algılanabilir.

Aldatma ve sonrasında boşanma? Geçici bir ayrılık genellikle daha fazla netlik sağlar. Geçici bir ayrılık nihai bir karar vermek için gerekli teşvik sağlayabilir.

7. Eşiniz şiddet uyguluyor.

Fiziksel.

Fiziksel şiddet asla iyi değildir. Hiçbir zaman. Eşiniz fiziksel olarak size veya çocuklarınızı suistimal ederse, kesinlikle oradan uzaklaşmanız gerekir. Güvenli bir yere varmalısınız. Bunu yaptıktan sonra, boşanmanız gerekiyor. Nokta.

Duygusal.

Duygusal istismar fiziksel şiddet kadar açık olmayabilir. Ama aynı derecede zarar vericidir. Eşiniz her zaman size bağırırsa, sizi küçümser ve pis gibi hissetmenizi sağlarsa, bu evliliğinizin krizde olduğuna dair açık bir işarettir. Evlilik danışmanlığına ciddi şekilde yatırım yapılması ya da boşanmayı düşünmeye başlamaları gerekiyor.

Finansal.

En çok gözden kaçan saldırı türü finansal saldırıdır. Finansal istismar doğrudan olabilir, yani eşiniz tüm parayı kontrol eder ve size bir şey vermez. Ya da finansal istismar dolaylı olabilir. Eşiniz sahip olduğunuz her şeyi kumar da olduğu gibi oynar. Her iki durum bir ilişki için yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Eşiniz kötü niyetli ve kendisini değiştirmeyi redediyorsa, bu bir boşanma olmasının açık bir işaretidir.

8. Uyuşturucu, alkol veya yıkıcı başka bir şeye bağımlılık.

Bağımlılık sorunu olan biriyle evli olmak gerçekten zor. Bağımlılığın uyuşturucu, alkol, kumar veya pornografi olması farketmez. En güçlü evlilik bile her türlü kontrolsüz uyuşturucu kullanımıyla zorlanabilir. Bir bağımlılık aslında çok yıkıcı bir potansiyele sahiptir, sadece bağımlı için değil, aynı zamanda eşi için.

Eğer bağımlı eş bağımlılığı üzerinde mücadeleye istekli ise, bu zorluktan kurtulabilir. Genellikle, bir iyileşme süreci de evliliklerinin yenilenmesine yardımcı olur. Eşinizin bir bağımlılık bozukluğuna sahip olması nedeniyle otomatik olarak boşanmaya ihtiyaç duyduğunuz anlamına gelmez.

Ancak, kurtarma yolu ve iyileşmeye giden yol uzun ve zorlu olabilir. Genellikle profesyonel yardımla ele alınması gereken bir süreçtir. Bağımlıktan kurtulma kolay değildir, ancak destek ve belirli bir uyum ile bağımlıktan çekilme ve ilgili sonuçlarının üstesinden gelmek ve aşmak mümkündür.

Bağımlılık sorunu olan biriyle evli iseniz, eşinizle bu aşamadan geçecek kadar güçlü olup olmadığınızı veya evliliğinizi yeniden gözden geçirmeniz gerektiğini düşünmelisiniz. Tabii ki, eşinizin bunu bir sorun olduğunu kabul etmez ya da herhangi bir destek almaz ise o zaman onu kurtarma mümkün olmayacak ve böylelikle evliliğinizin devamı zor olacak.

9. Eşinizin olmadığı bir hayat hakkında düşünmekten vazgeçemezsiniz.

Uzun zamandır evli olan herkes zaman zaman eşi olmadan hayatın nasıl olacağını merak ediyor. Sahip olmadığımız şeyi düşünmek doğaldır. Tehlike bir duruma yol açabilecek olan durum bu zihinsel süreçlerin sıklığıdır.

Mutlu evli insanlar zamanlarını boşanmayı düşünerek geçirmiyorlar.

Tabii, herkes bazen çimlerin başkasıyla daha yeşil olup olamayacağını merak eder. Ama, mutlu evli insanlar için, boşanma sadece gerçek ötesidir.

Boşanmayı sık sık düşünmek veya bir birey olarak hayatın neye benzeyebileceği hakkında karmaşık rüyalar oluşturmak evliliğinizin tehlikede olduğunun açık bir işaretidir. Eğer bir kaçış stratejisi yaptıysanız, bu gerçekten boşanma için ciddi bir işaretidir.

10. “Suçlama oyunu” oynamak oynamak için ısrar ediyorsunuz.

İyi bir evlilik iyi bir iletişim gerektirir. Ama siz ve eşiniz sürekli birbirinizi ve suçlamaları devam ederseniz iyi bir iletişim kuramazsınız.

Suçlamak gerçek iletişimi bitirir. Bir eş bir şey için diğer eşini suçlamaya başladığında, suçlanan eşin kızgın ve savunmacı davranmaya başlaması gayet doğaldır. Sonrasında saldıran eşi suçlamaya başlayabilir. Yakında, her iki eş de gerçek sorunun ne olduğu hakkında konuşmak yerine diğer kişinin neyin yanlış olduğunu tartışmak isteyecek.

Siz ve eşiniz bu suçlama oyununa yakalanır yakalanmaz iletişimi keseceksiniz. İkiniz de argümanlarınızı öne çıkarmaya çalışacaksınız. Hiçbiriniz diğerini belki de dinlemeyeceksiniz. İkiniz de artık birbiriyle konuşmuyacak. Birbirinize bağıracaksınız ve bu hiç verimli değil.

Elbette, bir çiftin yaptığı her konuşma belki huzurlu ve mükemmel olmayacak. Bazen hepimiz kızgın olduğumuzda eşlerimizi (doğru ya da yanlış) suçlamak isteriz. Ancak suçlama bir evlilikte konuşmalarda “vazgeçilmez” bir araç haline gelirse evliliğin krizde olduğuna dair kesin bir işaret kabul edilmesi zorunlu olacak.

11. Artık birbirlerine dokunmuyorlar.

Seks evliliğin önemli bir parçasıdır. Evliliği arkadaşlıktan farklı kılan zaten budur. Siz ve eşiniz artık birbirinizle yakın değilseniz, evliliğiniz zarar görecektir.

Siz ve eşiniz birbirinize dokunmayı bıraktığınızda evliliğiniz daha da fazla zarar görecektir.

Bir insan dokunmadan yaşayamaz. Duygusal ve fiziksel olarak sağlıklı olabilmek için insanın belirli miktarda temasa ihtiyacı vardır.

Bir dokunuş mutlaka cinsel olmak zorunda değildir. Sarılmalar, el sıkışmalar ya da ön kol ve omuza dokunmak, her şey önemlidir. Hepsi iletişim ve kişisel ifade biçimleridir. Dokunuşlar canlılık duygusunu yansıtabilir ve bu arada, çok şeye neden olabilir.

Siz ve eşiniz yıllardır dokunmadıysanız, bu kesinlikle boşanma yolunda olduğunuzun işaretidir.

12. En son ne zaman mutlu olduğunuzu hatırlamıyorsanız.

Kimse her zaman mutlu değildir. Ama hayatımızda mutluluk anların uzun süreli olmasını isteriz.

Evliliğinizde en son ne zaman mutlu olduğunuzu ya da bir mutluluk deneyimi yaşadığınızı bile hatırlayamıyorsanız, bu gerçekten bir sorundur. Daha kötüsü bu anların bir endişe ya da depresyon hissine dönüştüğü zamandır.

Eğer sürekli hasta ya da depresif (ve evlilik öncesi hasta veya depresif olma eğiliminde değildiyseniz) olduğunuzu tespit ederseniz, bu durumun evliliğinizde bir sorun olduğunu gösteren bir işaretidir.

Aynı zamanda, mutsuz evli olmak için depresyon teşhisi konmanıza gerek yok. Eşinizle en son ne zaman güldüğünüzün ya da eğlendiğinizi hatırlayamıyorsanız, bu evliliğinizin tehlikede olduğunun bir işaretidir.

Evlilik olumludan çok daha olumsuz. Her evliliğin iniş ve inişleri vardır. Kimse her zaman boyunca sürekli memnun olamaz. Ama, eşinizle olan olumsuz deneyimler olumlu olanlardan ağır basarsa o zaman evliliğiniz tehlikede.

Sonuçta kişi sadece kendi davranışını değiştirebilir. Terapi yardımıyla, “maskenin arkasına” ulaşmak ve daha sonra belki de beklentiler, arzular, vb hakkında birbirleriyle dürüst konuşmak elde etmek mümkün olabilir.

Yeterli zaman, mücadeleli çaba ve iyi bir evlilik danışmanı ile, siz ve eşiniz bu olumsuz olaylardan daha olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.

13. Biriniz evlilik üzerinde çalışmaya hazır değil.

Tango için iki lazım. Tek başımıza tango dansı yapamayız. İki kişi katıldığı sürece dans devam eder. Ve bu esasında her ilişkiyi belirleyen etkileşimi tanımlar. Evliliğiniz üzerinde çalışmak istiyorsanız, ancak eşiniz çalışmazsa ve çaba göstermez ise, muhtemelen hiçbir şeyi iyileştirmeyeceksiniz.

Tabii ki, bu kendi üzerinde çalışma, evlilik için kesinlikle bazı şeylerin değişmesine sebeb verecek. Örneğin, saldırgan huyunuz ile bir probleminiz varsa ve anti-saldırganlık sınıflara gidip bunu daha iyi kontrol etmeyi öğrenirseniz, eşinizle belki daha sakin etkileşimler yaşayabilirsiniz.

Ama eşiniz herşeye karşı ilgisiz ise, bu çalışmaların bir önemi olmayacak.

Evlilikte “dönüşü olmayan nokta” diye bir şey vardır. Eşiniz bu noktayı aşmışsa, evlilik sona ermiştir. Bu gibi durumlarda soru işaretleri ve virgül yoktur. Aile ilişkisine geri dönüşü olmayan sadece bir nokta vardır. Yapabileceğiniz hiçbir şey bunu değiştiremez. Ne yazık ki, eşiniz evliliğe katılmak için istekli değilse, konunun yani evliliğin bittiğine dair önemli bir işaretidir.

Kendinizi bulun

Boşanmaya karar vermek hayatı değiştirir. Kişisel hakaret, öfke ve kedere ek olarak, çocukların bakımını sağlamak ve genel olarak yaşam ve çalışma durumununda değişiklikler ve mali durumu yeniden düzenleme ihtiyacı oluşacaktır. Bunların hepsi bir anda eşlere çok fazla gelebilir.

Evliliğinizin bittiğine dair ne kadar işaretiniz olursa olsun, hala evliliğinizle ilgili durumlar olduğunun farkında olmalısınız. Bu sizin hayatıniz! Ve değişmesi zor olacak!

Evli kalmaya karar verirseniz, evliliğinizi daha iyi hale getirmek için ne yapacağınıza da karar vermelisiniz. Aksi takdirde, hiçbir şey değişmeyecek.

Boşanmaya karar verirseniz, bir sonraki adımınızın ne olduğunu da bilmelisiniz ve öğrenmelisiniz.

Ortaya çıkan zorluklar bazen çok zor ve ezici olabilir.

Tüm karar alma süreci çok sert olabileceğinden, zaman alır… Genellikle beklenilenden çok daha fazla zaman alır!

Çoğu insan için, aynı zamanda çok fazla duygusal dikkat gerektirir. Kendinizle temasınızı kaybetmemeye çalışın.

Her insanın farklı olduğunu unutmayın. Her evlilik farklıdır. Bazı insanlar için işe yarayan, diğerleri için evlilikte başarısız olabilir.

Bu yüzden, yapabileceğiniz en iyi şey, hangi seçeneği seçerseniz seçin (bir süre hiçbir şey yapmamayı seçseniz bile!) kendinizi bulmak zorunluğudur. Fakat bu dikkatinizi kendinize çevirmenizi gerektirir.

Neler hissettiğinizi hissetmenize ve sizin için neyin doğru olduğunu seçmenize izin verin. Hata yapıp yapmasanız da ve yardıma ihtiyacınız olursa bile.

Kendinizı tanıma uzun bir süreçtir. Gerçekten ne istediğinizi öğrenin. Değerlerinizi, arzularınızı ve hedeflerinizi keşfedin. Ve sonrasında adım adım devam ederek son noktaya ulaşın: “Boşanmalı mıyım?” sorusuna inandırıcı ve nihai cevabınız aldığınız gün.