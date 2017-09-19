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Dinlediğiniz müzik duygulandırıyorsa beyniniz özel olabilir

Matthew Sachs'ın araştırması, müzikle bağ kuran insanların, beyinde duyguların oluştuğu bölgelerle ve işitsel zarlarla bağlantısı olan kısımda daha yoğun lifli yapılara sahip olduklarını gösterdi.

19 Eylül 2017 Salı 14:55
Dinlediğiniz müzik duygulandırıyorsa beyniniz özel olabilir

Harvard’da okumuş lisans öğrencisi Matthew Sachs, geçtiğimiz yıl müziğin duygularını nasıl tetiklendiğini ve değiştirdiğini araştırmak için birden çok insan üzerinde bir inceleme yaptı.

İndependent’da yer alan habere göre Sachs, 10’u duygularının müzikle bağdaştığını 10’u ise bağdaşmadığını iddia eden 20 denek seçti ve hepsinin beyin taramalarını yaptı. Sachs çalışmasının sonunda, fiziksel ve duygusal olarak müzikle bağ kurmayı başaran insanların beyinlerinin diğerlerinden daha farklı olduğunu söyledi.

Matthew Sachs’ın araştırması, müzikle bağ kuran insanların, beyinde duyguların oluştuğu bölgelerle ve işitsel zarlarla bağlantısı olan kısımda daha yoğun lifli yapılara sahip olduklarını gösterdi.

Sachs’ın bu araştırması kendine Oxford Akademi’de de yer buldu ve şu sözlerle ifade edildi, “Daha fazla life ve iki bölge arasında daha fazla verimliliğe sahip olma fikri sizin daha verimli bir gelişim sürecine sahip olduğunuz anlamına geliyor”.

PSİKOLOJİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNİ AMAÇLIYOR

Yani eğer müzikler dolayısıyla bir duygu hissediyor veya fiziksel bir değişim geciriyorsanız bu sizin hem daha güçlü hem de daha yoğun duygulara sahip olduğunuzu gösteriyor. Tabi bu duygular belirli bir şarkıyla ve anılarla da ilişkilendirilebiliyor.

Sachs, yürüttüğü çalışmayı geliştirerek nörolojik olarak bu duygulara neyin sebep olduğunu öğrenmeyi ve bazı psikolojik rahatsızlıkların tedavisini bulmayı amaçlıyor.

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