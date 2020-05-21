Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!

Diş macunu, ağız sağlığının vazgeçilmezleri arasında yer aldığı için bu önemli bakım ürününü yalnızca evinizde değil; seyahat boyları sayesinde her zaman yanınızda bulunduruyor olabilirsiniz. Çürüklerden koruma, beyazlatma, ferahlık gibi ağız ve diş sağlığına dair çeşitli faydaları bulunan diş macununu başka nerelerde ve nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için içeriğin devamına göz atmanız yeterli.

1. GÜMÜŞ EŞYALARINIZI PARLATIN

Evinizde gümüş biblolar, gümüş eşyalar ya da metal dekoratif ürünler varsa ve onları parlatmak istiyorsanız diş macunu bu iş için hem uygun fiyatlı hem etkili bir alternatif oluşturuyor. Gümüş veya metal eşyalarınıza daha parlak bir görüntü kazandırmak için yapmanız gereken tek şey; diş macununu eşyaların üzerine sürmek ve bir bezle ovalamak.

2. ÜTÜNÜZÜN TABANINI TERTEMİZ YAPIN

Siz ne kadar dikkat ederseniz edin zaman içinde ütü tabanında sarıdan kahverengiye doğru lekeler meydana gelebiliyor. Diş macunu tıpkı gümüş ve metal eşyalarda olduğu gibi ütü tabanındaki lekeleri ve sararmaları temizlemek amacıyla da kullanılabiliyor. Bunun için diş macununu ince bir tabaka şeklinde ütü tabanına yaymanız ve kısa bir süre bekledikten sonra ince bir bez yardımıyla macunlu yüzeyi silmeniz gerekiyor.

3. DUVARLARDAKİ DELİKLERİ YOK EDİN

Evinizin duvarlarındaki çivi delikleri, küçük olsalar da sürekli gözünüze takıldığı için bu duruma bir çözüm bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Öncelikle yalnız olmadığınızı bilmenizde fayda var. Oldukça sık meydana gelen bu durumla ilgili de diş macunundan faydalanabilirsiniz. Çivi delikleri gibi duvarlarda oluşan ufak çaplı deformasyonları ortadan kaldırmak için deliklerin olduğu kısımlara diş macunu sıkabilir ve parmağınızla basit bir şekilde düzleyebilirsiniz.

4. MOBİLYALARINIZI ÇİZMEDEN TEMİZLEYİN

Ahşap yüzeyleri çizmeden temizlemek oldukça zor bir eylem ve siz de haklı olarak bu durumdan şikayet edebilirsiniz. Peki, diş macununu ahşap yüzeylere sıkıp ardından uygun bir bezle silmeniz yeterli olsaydı ne düşünürdünüz? Evet, diş macununun bu kadar çok amaçlı oluşuna inanmak zor ancak bundan sonra mobilyalarınızı diş macunu ile silerek siz de ahşap yüzeyleri çizmeden temizleyebilirsiniz.

5. BEMBEYAZ AYAKKABILARA SAHİP OLUN

Son olarak çok amaçlılığın kitabını yazan diş macununu beyaz ayakkabılarınızın temizliğinde de kullanabilirsiniz. Dünyanın en hızlı kirlenen eşyaları arasında kolaylıkla ilk 10'a girebilecek olan beyaz ayakkabılarınızı ilk günkü hallerine döndürmek için diş fırçasına bir miktar diş macunu sıkıp fırçalayabilirsiniz. Böylece sürekli kirlenen beyaz ayakkabılarınıza karşı savaşı siz kazanabilirsiniz.