Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!

Temel ağız bakım ürünlerinden biri sayılan diş macunu, en basit görevi olan çürükleri önlemek dışında tahmin etmesi zor daha pek çok problemi de çözmenize yardımcı oluyor ve böylece ütüden ayakkabılara, ahşaptan musluklara, gözlükten duvarlara kadar birbirinden farklı alanda "Yok artık!" diyebileceğiniz çözümler sunuyor.

21 Mayıs 2020 Perşembe 22:01
915 Okunma
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!

Diş macunu, ağız sağlığının vazgeçilmezleri arasında yer aldığı için bu önemli bakım ürününü yalnızca evinizde değil; seyahat boyları sayesinde her zaman yanınızda bulunduruyor olabilirsiniz. Çürüklerden koruma, beyazlatma, ferahlık gibi ağız ve diş sağlığına dair çeşitli faydaları bulunan diş macununu başka nerelerde ve nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için içeriğin devamına göz atmanız yeterli.

1. GÜMÜŞ EŞYALARINIZI PARLATIN

Evinizde gümüş biblolar, gümüş eşyalar ya da metal dekoratif ürünler varsa ve onları parlatmak istiyorsanız diş macunu bu iş için hem uygun fiyatlı hem etkili bir alternatif oluşturuyor. Gümüş veya metal eşyalarınıza daha parlak bir görüntü kazandırmak için yapmanız gereken tek şey; diş macununu eşyaların üzerine sürmek ve bir bezle ovalamak.

2. ÜTÜNÜZÜN TABANINI TERTEMİZ YAPIN

Siz ne kadar dikkat ederseniz edin zaman içinde ütü tabanında sarıdan kahverengiye doğru lekeler meydana gelebiliyor. Diş macunu tıpkı gümüş ve metal eşyalarda olduğu gibi ütü tabanındaki lekeleri ve sararmaları temizlemek amacıyla da kullanılabiliyor. Bunun için diş macununu ince bir tabaka şeklinde ütü tabanına yaymanız ve kısa bir süre bekledikten sonra ince bir bez yardımıyla macunlu yüzeyi silmeniz gerekiyor.

3. DUVARLARDAKİ DELİKLERİ YOK EDİN

Evinizin duvarlarındaki çivi delikleri, küçük olsalar da sürekli gözünüze takıldığı için bu duruma bir çözüm bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Öncelikle yalnız olmadığınızı bilmenizde fayda var. Oldukça sık meydana gelen bu durumla ilgili de diş macunundan faydalanabilirsiniz. Çivi delikleri gibi duvarlarda oluşan ufak çaplı deformasyonları ortadan kaldırmak için deliklerin olduğu kısımlara diş macunu sıkabilir ve parmağınızla basit bir şekilde düzleyebilirsiniz.

4. MOBİLYALARINIZI ÇİZMEDEN TEMİZLEYİN

Ahşap yüzeyleri çizmeden temizlemek oldukça zor bir eylem ve siz de haklı olarak bu durumdan şikayet edebilirsiniz. Peki, diş macununu ahşap yüzeylere sıkıp ardından uygun bir bezle silmeniz yeterli olsaydı ne düşünürdünüz? Evet, diş macununun bu kadar çok amaçlı oluşuna inanmak zor ancak bundan sonra mobilyalarınızı diş macunu ile silerek siz de ahşap yüzeyleri çizmeden temizleyebilirsiniz.

5. BEMBEYAZ AYAKKABILARA SAHİP OLUN

Son olarak çok amaçlılığın kitabını yazan diş macununu beyaz ayakkabılarınızın temizliğinde de kullanabilirsiniz. Dünyanın en hızlı kirlenen eşyaları arasında kolaylıkla ilk 10'a girebilecek olan beyaz ayakkabılarınızı ilk günkü hallerine döndürmek için diş fırçasına bir miktar diş macunu sıkıp fırçalayabilirsiniz. Böylece sürekli kirlenen beyaz ayakkabılarınıza karşı savaşı siz kazanabilirsiniz.

Son Güncelleme: 21.05.2020 22:06
Anahtar Kelimeler:
Diş Macunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim değişikliği sahillerin yarısını yok edebilir
İklim değişikliği sahillerin yarısını yok edebilir
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
İklim değişikliği yaban arılarının neslini tehdit ediyor
İklim değişikliği yaban arılarının neslini tehdit ediyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim