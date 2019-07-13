Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Doğal meyve suları da kola kadar tehlikeli

Her tür şekerli içeceği kanserle ilişkilendiren bir araştırma yayımlandı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:14
Doğal meyve suları da kola kadar tehlikeli

Yapılan son araştırma ev yapımı doğal meyve sularının da kanser riskini diğer şekerli içecekler kadar arttırdığını ortaya koydu.

The Guardian’da yer alan habere göre kola, limonata gibi şekerli içecekler obeziteye neden oldukları için kanserle ilişkilendiriliyordu fakat Fransa’da yapılan yeni araştırma ile şekerin kanseri tetiklemesinin başka nedenleri de olabileceği ortaya çıktı.

British Medical Journal’da (BMJ) yayımlanan makaleyi yayımlayan araştırmacılar “1 bardak kola ve 1 bardak sıkma portakal suyunda neredeyse aynı miktarda şeker var. Meyve suları içerdiği lif ve vitaminler nedeniyle daha iyi bir tercih olabilir ama kanserle ilişkisi aynı” dedi.

Şekerli içecek tüketimini azaltmanın kanser riskini düşürmedeki önemini vurgulayan araştırmacılar “Bu sonuç, şekerli içecekleri hiç içmeyin demek değil. Önemli olan dengeli bir beslenmeye sahip olmak. Günde 1 bardaktan az tüketiyorsanız sorun yok ama her gün en az 1 bardak şekerli içecek içiyorsanız risk altında olabilirsiniz” açıklamasını yaptı.

Fransa’da 101 bin 257 sağlıklı yetişkin birey arasında yapılan çalışmada ilk adım olarak katılımcılar beslenme düzenlerini ortaya koyan bir anket doldurdular. 9 yıl boyunca takip edilen katılımcılarda araştırma sürecinde yaklaşık 2 bin 200 kanser vakasına rastlandı. Çıkan sonuçlar, günlük şekerli içecek tüketimindeki 100 ml’lik artışın kanser riskini yüzde 18 arttırdığını ortaya koyuyor.

Bunun gözleme dayalı bir araştırma olduğuna dikkati çeken araştırmacılar direkt olarak “şeker kansere neden oluyor” demek için erken olduğunu, bunun ilerleyen çalışmalarda incelenebileceğini söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Doğal Meyve Sularışekerli IçeceklerKanser RiskiEv YapımıSağlıkHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışı karpuza, içi kavuna, tadı salatalığa benziyor!
Dışı karpuza, içi kavuna, tadı salatalığa benziyor!
Düşük not veren profesöre beş ay hapis cezası
Düşük not veren profesöre beş ay hapis cezası
İngiltere'de 4 çocuk, FIFA oyuncularına harcadıkları parayla babalarının banka hesabını boşalttı
İngiltere'de 4 çocuk, FIFA oyuncularına harcadıkları parayla babalarının banka hesabını boşalttı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim