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Doğal viagra etkisi yaratıyor!

Cinsel sorunlar herkesin başına gelebilen doğal süreçler arasında bulunuyor. Yaşa, strese, hastalıklara bağlı olarak görülebilen bu sorunları aşmak için doğal yöntemler sıklıkla tercih ediliyor. Yapılan araştırmalar erkeklerde görülen ereksiyon sorunu için viagra kullanmak yerine karpuzun da etkili sonuçlar sağladığını ortaya koydu.

27 Eylül 2022 Salı 16:05
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Doğal viagra etkisi yaratıyor!



Cinsel sorunlar konuşulmasa da özellikle belirli bir yaşın üzerindeki birçok erkek ereksiyon problemi yaşıyor. Ereksiyon problemini çözecek tedavi arayışlarına giren erkekler çözümü hap kullanmakta bulunuyor. Ancak kullanılan haplar çok riskli durumlara yol açabiliyor. Bu nedenle hap kullanmak yerine doğal çözüm önerisi arıyorsanız karpuzun doğal viagra görevi yaptığı savunuluyor. Yapılan araştırmalar göre karpuz yemek hem prostatı iyileştirme konusunda hem de erektil disfonksiyon riskini azaltmada yardımcı olabilir.

PROSTAT BÜYÜMESİNİ AZALTIYOR

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Elist Clinic, “Birçok çalışma, daha fazla karpuz tüketiminin kilo alımı veya obezite, diyabet ve kalp hastalıkları riskini azalttığını önermektedir. Ayrıca enerji seviyelerini artırmaya, vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı olur; saç büyümesine katkı sağlar."
İbadan Üniversitesi'nden analistler, karpuz suyu ve kabuğunun özelliklerini analiz ettiler ve karpuz yemenin prostat büyümesinin azalmasına yardımcı olduğunu ve yan etkilerini azalttığını keşfettiler. İbadan Üniversitesi'nden bir araştırmacı olan Dr Oluwafisayo Olorunisola, karpuzun prostat büyümesini tedavi etmek için doğal bir çare olarak hareket ettiğini öne sürdü.

EREKSİYON BOZUKLUĞUNU GİDERİYOR

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Karpuzda bulunan citrulline, vücutta “arginine” adlı bir amino asit haline dönüşüyor. Bu amino asit, bir yandan kalp ve dolaşım fonksiyonlarını düzeltirken, diğer yandan bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Damarlarda rahatlama sağlandığında, ereksiyon bozukluğu da giderilmiş oluyor. Texas A&M Üniversitesi’nden Dr. Bhimu Patil, karpuzun obezite için de yararlı olabileceğini söyledi

EREKSİYON PROBLEMLERİ NEDEN OLUR?

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  • Kalp hastalığı
  • Tıkalı kan damarları (ateroskleroz)
  • Yüksek kolestorol
  • Stres
  • Yüksek tansiyon
  • Diyabet
  • Obezite (aşırı kilo)
  • Metabolik sendrom (artan kan basıncı, yüksek insülin seviyeleri, bel çevresinde vücut yağı ve yüksek kolesterol içeren bir durumdur)
  • Parkinson hastalığı
  • Multipl skleroz
  • Bazı reçeteli ilaçlar
  • Tütün kullanımı
  • Peyroni hastalığı (penis içinde skar dokusu gelişimi gösteren bir hastalıktır)
  • Alkolizm ve diğer madde bağımlılıkları
  • Uyku bozuklukları
  • Prostat kanseri veya büyümüş prostat bezi tedavisi
  • Pelvik bölgeyi veya omuriliği etkileyen ameliyatlar veya yaralanmalar

KARPUZUN DİĞER FAYDALARI

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  • Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16’sı karşılamaktadır.
  • Karpuz kan basıncını düzenleyerek, tansiyonu kontrol altına almaktadır.
  • Kanser savar bir besindir. Kanser vakalarında yan etkinin azalmasına yardımcı olmaktadır
  • Vücutta yağ birikimini engellemektedir.
  • Serbest radikalleri etkisiz hale getirip ve oksidatif stresi azaltarak kalbi korumaktadır.
  • Çok iyi bir antioksidandır.
  • Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.
  • Susuzluğa çaredir.
  • İçerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirmektedir.
  • Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz sorası toparlanma süresini kısaltmaktadır.
  • Cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.

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