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Dünyanın en büyük ağzına sahip kadını dişçi muayenesine gitti!

Samantha Ramsdell dünyanın en büyük ağzına sahip kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Ramsdell, TikTok’tan yaptığı paylaşımda bir dişçi randevusunun perde arkasında yaşananları gösterdi. Ramsdell’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

09 Eylül 2022 Cuma 11:11
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Dünyanın en büyük ağzına sahip kadını dişçi muayenesine gitti!


32 yaşındaki Samantha Ramsdell isimli bir kadın, Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en büyük ağız açıklığı sahip kadını olarak rekortmen oldu. Ağzı 6.52 cm’e kadar açılan kadın Amerika’daki diş hekimlerinin de göz bebeği konumunda. Ramsdell’i tedavi etmek için dişçiler sıraya girerken TikTok’ta 3.2 milyon takipçiye ulaşan kadın bir dişçi randevusu sırasında yaşadıklarını paylaştığı gönderisiyle popüler olmayı başardı. Ramsdell’in paylaşımı 2.7 milyon görüntülenmeye ulaşırken ortaya eğlenceli anlar çıktı.

YOLUNA KIRMIZI HALI SERDİLER

Ramsdell’in “Eminim dişçiniz sizi seviyordur” notunu ekleyerek yaptığı paylaşımda dişçide çalışan personelin kadının yoluna kırmızı halı serdiği ve gelişini pencerenin önünde beklediği görüldü. Söz konusu gönderide dişçide çalışanların kadını muayene etmek için birbirleriyle savaştıkları görüldü.

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