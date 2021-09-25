Eğer bu detaylara dikkat etmeden bakım yaparsanız saçlarınız mahvolabilir!

Saçlar, özellikle kadınların en önem verdiği şeylerden biri. Mevsim değişimlerinden, yazın sıcaktan, kışın da soğuktan etkilenen saçların güzel görünmesi ise doğru bakım yöntemlerine bağlı. Yani, hoş görüntünüzü tamamlamak için saçınıza gerekli özeni göstermeniz gerekir. Doğru saç bakımının ilk kurallarından biri de saç tipinize uygun yöntemler seçmek. İşte saç tiplerine göre bakım önerileri...

BOYALI SAÇLAR

Eğer saçlarınız boyalıysa ilk yapmanız gereken şey, boyalı saçlara uygun bir şampuan seçmek. Bunun yanında renk koruyucu saç kremleri ve bakım yağları da saç renginizi koruyacak. Aynı zamanda saçınızın nemli ve yumuşak kalmasını da sağlayacak. Saçınızın rengini korumak istiyorsanız çok sık ve çok sıcak suyla yıkamaktan çekinmelisiniz. Sıcak, saç tellerinin rengini açacağı için yazın mutlaka güneş koruyucu içeren saç kremi kullanmayı da unutmayın.

KIVIRCIK SAÇLAR

Kıvırcık saça sahip insanların mutlaka krem içerikli şampuan kullanmaları gerekir. Bukle belirginleştirici kremler saçı daha bakımlı gösterir. Bu sayede kabarık ve yıpranmış görüntü ortadan kalkar. Bu saç tipi için dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise saçları doğru kurutmak. Vigo başlıklı saç kurutma makinelerini kullanmak daha doğru bir tercih olur.

İNCE TELLİ SAÇLAR

İnce telli saçlara sahipseniz doğal içerikli ve aşırı yoğun olmayan şampuanları tercih etmelisiniz. Kullandığınız bakım yağlarını ise düzenli fakat sık olmayan aralıklarla ve küçük miktarlarda uygulamalısınız. Saç yapısını güçlendirmek için haftada bir ya da iki haftada bir bakım yapabilirsiniz.

YAĞLI SAÇLAR

Yağlı saç tipine sahip olan kişiler saçlarını sık sık yıkayabilir. Bu sıklık saç derisindeki yağlanma oranına göre farklılık gösterir. Duş esnasında yağlanmayı önleyici şampuanlar tercih edilebilir. Durulama esnasında ise sıcak su kullanımından kaçınmak gerekir. Her gün yıkanan saçlar için günlük bakım uygulanabilir.

KURU SAÇLAR

Kuru saçlar, neme en çok ihtiyaç duyan saç tipi. Bu yüzden doğal nemlendirici içeren şampuanlar kullanmaya özen göstermelisiniz. Çünkü ağır kimyasallar saçınıza zarar verebilir. Bunun yanında E vitamini ve argan yağı içeren saç bakım ürünlerini tercih edebilirsiniz. Saçlarınızı durularken soğuk su kullanmalısınız.