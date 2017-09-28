El hastalıklarına davetiye çıkarıyor

Bilgisayar kullanımının ve akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, eskiden ağır el iş yapanların yaşadığı el ve bilek sorunlarının, artık ofis çalışanlarının da en büyük dertlerinden biri olduğunu ifade eden Özel Esentepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Ali Otuzbir, "Bilgisayar kullanımı esnasında, tekrarlayan ve zorlayıcı pozisyonda küçük hareketler el ve el bileği ağrısına sebep olmaktadır. Çalışma masası, klavye, mouse ve ekran yerleşimi, çalışmaya ara verip vermeme ve dinlenme periyotları, el ve el bileğiyle ilgili rahatsızlıkların oluşumunu tetikleyen faktörler arasındadır. Özellikle bilgisayar kullanım esnasında, mouse yerleşiminin, kişinin rahat hareket etmesini sağlayacak şekilde konumlandırılması gerekiyor. Uzun süreli kullanım sırasında, kolun uzun süre boyunca desteksiz şekilde havada tutulması da sorunlara sebep olabilir. Bu yüzden, çalışma sırasında mutlaka kolun destek alacağı kadar uzunlukta masalar tercih edilmelidir. Bunun yanında, bilgisayar masasının boyutu ve yerleşimi de büyük önem taşıyor" dedi.

Çeşitli egzersizlerin yapılmasında faydalı olacağını belirten Otuzbir, "Yeterli dinlenme ve fazla zorlama yapmadan, daha konforlu bir çalışma ortamının sağlanması gerekir. Ergonomik kurallara uyum, uzun süreli tekrarlayan işlemlerden kaçınmak, omuz hizasından yüksekte çalışmamak el, el bileği, kol ve omuz sağlığını korumak için önemlidir. Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri ve çeşitli egzersiz hareketleri, el ve bilek şikayetlerinin önüne geçme konusunda destekleyici önlemler olacaktır" diye konuştu.