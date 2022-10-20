Elektrik faturasını düşürmek için yapmanız gerekenler oldukça basit

Her ay fatura ödeme dönemi sıkıntılı geçiyorsa buna bir dur demenin zamanı geldi! Her geçen gün gelen zamların faturalara yansıması nedeniyle oldukça yüklü gelen faturalardan şikayetçiyseniz ufak tasarruf yöntemleri ile ev ekonomisini canlandırabilirsiniz. Uzmanlar yapacağınız birkaç yöntemin, eşyaları kullanımınızın değiştirilmesinin elektrik faturanızın düşmesine yarayacağını belirtiyor.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRECEK YÖNTEMLER:

BUZDOLABININ FİŞİNİ SAKIN ÇEKMEYİN

Birçok insan ev aletlerini kullanmazken fişlerini çekerek elektrik faturasını düşürdüğünü belirtiyor. Ancak buzdolabı fişi çekilen aletler arasında yer almamalı. Buzdolabının ve dondurucunun fişini çektiğinizde tekrar kullanıma sokmak ve onları her açtığınızda doğru soğukluğa düşürmek için büyük miktarda enerji harcanıyor. Buzdolabının fişini çektiğinizde elektrikten tasarruf değil tam tersine elektrik faturasının yükselmesine neden oluyorsunuz ve buzdolabında yer alan yiyeceklerin bozulmasına yol açarak sağlığınızı tehlikeye atıyorsunuz.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ DAHA AZ KULLANIN

Saç kurutma makinelerinde enerjinin yüzde 90'ı boşa gidiyor. Bir buzdolabı 0,3 kilovatsaat elektrik harcarken saç kurutma makinesi bir saat çalışsa 2 kilovatsaat harcıyor, 6 katından fazla. O yüzden saç kurutma makinesini kullanmadan önce saçın ıslaklığını iyice almanız bu makineleri kullanma sürenizi kısaltacaktır.

OCAK KULLANIN

Su ısıtıcılar da çok kullanılan ev aletleri arasında yer alıyor. Evde yemek yaparken suyu bir su ısıtıcıda ısıtmakla doğal gazlı bir ocakta ısıtmak arasında iki kattan fazla maliyet farkı var. Doğal gaz elektriğe göre daha ucuz. Bu yüzden su ısıtırken ocak kullanmanız daha fazla tasarruf etmenizi sağlayabilir.

TENCERENİN KAPAĞINI KAPATIN

Yemek yapılırken yemek tenceresinin kapağını kapatmak. Bu o kadar önemli ki o tencere için harcadığınız enerjiden yüzde 50 tasarruf elde edebilirsiniz. Kapağını kapatarak yaptığınız yemeğin çok daha kısa sürede pişmesini sağlayabilirsiniz.

BU SAATLERDEN UZAK DURUN

Kamu gündemi'nde yer alan habere göre halk arasında elektrik kullanımı özellikle çamaşır, bulaşık, ütü ve diğer ürünler akşam 22.00'den sabah 06.00'ya kadar ki zaman diliminde sıklıkta tercih edilen yöntemdi. Bu saatlerin artık değiştirildiği belirtildi. Peki 'elektriğin en pahalı olduğu vakit ne zaman' sorusu vatandaşların en merak ettiği konu arasında yer alıyor. Akşam üzeri saat 17:00 ile 22:00 saatlerini kapsayan zaman diliminde elektrik sayacının rakamlarını okuyamaz hızda döndüğü iddia ediliyor.

BUZDOLABININ YANINDAKİ ALETLERE DİKKAT EDİN

Buzdolabı gibi çabuk ısınan ürünlerin yanına ısı sıcaklığını arttıracak aletleri koymaktan kaçının. Gün içinde en çok kullanılan ev eşyası buzdolabı olduğu için ısı derecesini korumaya yönelik daha fazla enerji tüketimi sağlıyor. Bu sebeple buzdolabı yanına fırın, mikrodalga gibi etrafa fazla ısı yayan aletleri koymayın.