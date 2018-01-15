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Elektrikli süpürge haftada 3 kez kullanılmalı!

Dr. Ahmet Yıldırım, “Çocuğunuz alerjik rahatsızlıklara sahipse evinizi haftada üç kez yarım saat temizlik robotu ile süpürün ve ardından yaz-kış evi mutlaka havalandırın” dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:18
Elektrikli süpürge haftada 3 kez kullanılmalı!
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Edirne 1’inci Sultan Murat Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Yıldırım 16 Ocak Dünya Hijyen Günü için yaptığı açıklamada alerjik hastalığa sahip çocuğu olan aileleri uyardı. Yıldırım, “Alerjik hastalığa sahip çocuğu olan aileler için basit ve uygulanabilir tedbirler almak bu sıkıntılı sürecin yönetiminde çok değerlidir. Alerjiye sebebiyet veren etkenlerin ortamdan uzaklaştırılması hastalığın tedavisi için detay değil olması gerekendir” dedi.

Dr. Yıldırım alerjik çocuğu olan ailelere evlerini haftada üç kez emiş gücü yüksek temizlik robotlarıyla temizlemelerini önerdi. Normal bir süpürge ile temizlik yapılırken alerjiye yol açan toz ve ev tozu akarların yani miteların ortama yeniden salındığının altını çizen Dr. Ahmet Yıldırım “Süpürge yerine, kiri ve tozu suya çeken ve filtreleyen temizlik robotlarının kullanılmalıdır” diye konuştu.

“Sadece yerleri süpürmek yetmez, yatağı da süpürün”

Dr. Ahmet Yıldırım, yerlerin süpürülmesi kadar çocuğun oturduğu ve özellikle uyuduğu yerlerin de dikkatle temizlenmesi gerektiği ifade ederek “Alerjik sorunları olan bir çocuğa sahipseniz evinizi haftada en az 3 kez, 30 dakika süre ile süpürmeniz gerekir. Süpürgenizin ortam havasını da temizlemesi önemlidir. Sıradan süpürgeler emdikleri tozun büyük bir kısmını tekrar ortama verirler. Temizlik robotları hem ortamı temizler, hem de tozu havaya vermediği için havanın da temizlenmesini sağlar. Oda süpürüldükten sonra ise yaz - kış mutlaka havalandırılmalıdır. Ayrıca halı dışında perde, oyuncak, yatak, yorgan, yastık gibi toz akarlarının yaşam alanı olabilecek yerleri temizlemesi de önemlidir. Alerjik çocuğun yatağı ve battaniyesi mutlaka sık sık temizlik robotu ile süpürülmelidir. Birkaç kullanımdan sonra ev ortamında havanın değiştiğini ve çocuğun şikayetlerinin azaldığı gözlenecektir” şeklinde konuştu. Dr. Yıldırım çocuktaki şikayetlerin azalmasının yaşam kalitesi, iştah, uyku düzeni, akademik başarı gibi pek çok konuda olumlu etki göstereceğini de söyledi. 

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