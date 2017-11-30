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En çok hangi meslekteki kadınlar aldatıyor

Çöpçatanlık sitesi Victoria Milan'ın 5 bin 658 aldatan kadınla yaptığı bir araştırma 'en riskli' meslek gruplarını ortaya çıkardı.

30 Kasım 2017 Perşembe 11:02
En çok hangi meslekteki kadınlar aldatıyor
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Çöpçatanlık sitesi Victoria Milan'ın 5 bin 658 aldatan kadınla yaptığı bir araştırma 'en riskli' meslek gruplarını ortaya çıkardı.

Araştırmaya katılan kadınların (yüzde 65) üçte ikisi, iş yerinde aldattığını söylüyor. Bunların yüzde 85'i ise iş arkadaşıyla beraberliği tavsiye etmiyor. Araştırma, iş arkadaşıyla birliktelik yaşamanın, işi daha heyecan verici, eğlenceli ve kolay kıldığını ortaya koydu.

Aldatanlar, iş yerlerinin biriyle bağlantı kurmanın en kolay yerler olduğunu söylüyor.

İşte kocalarını en çok aldatan kadınların sırasıyla meslek grupları...

BORSACILAR

HOSTESLER

BANKACILAR


HEMŞİRELER


DOKTORLAR


PİLOTLAR

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