Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
banner107

En seksi meslekler belli oldu!

İngiltere’de yapılan bir araştırma “En seksi meslekleri” ortaya çıkarttı. Fix Radio tarafından 2000 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmanın sonucuna göre en seksi bulunan mesleklerin zirvesinde boyacılar ve dekoratörler yer aldı. Ankete katılan her 20 kişiden biri, evinde çalışan bir sıvacı, inşaatçı, tesisatçı, elektrikçi veya tamirci ile ilişkisi olduğunu itiraf etti.

03 Ekim 2022 Pazartesi 15:05
173 Okunma
En seksi meslekler belli oldu!



İngiltere’de yapılan bir araştırma ülke gündemine yerleşmeyi başardı. 2000 kişinin katılımıyla tamamlanan anket çarpıcı sonuçları ortaya çıkarttı. Daily Star’ın haberine göre katılımcıların büyük bir bölümü evinde çalışan kişileri çekici buluyor. İnsanların en çok ilişki yaşadığı ve çekici bulduğu meslek gruplarının başında %9 oranıyla boyacılar ve dekoratörler yerini alırken çatı ustaları da %2’lik bir oranla listeye giriş yapmayı başardı.

MÜŞTERİLERİYLE EVLENDİLER

Fix Radio programına konuk olan anketin sözcüsü, katılımcıların %6’lık bölümünün inşaat işlerinde çalışan kişilere aşık olduğunu itiraf ettiğini belirtti. Anket yönetiminin yaptığı açıklamada, “Anket yaptığımız 2.000 İngiliz’in %6’sının inşaat işçilerine onlar evlerinde çalışırken aşık olduğunu itiraf ettiğini gördük” dedi.

Anketin sonuçlarını değerlendiren Tom Alexander isimli bir inşaat işçisi kendisinin de kimi zaman müşteriyle flört ettiğini ancak hiçbir zaman ciddi bir ilişki olmadığını belirtti.

Meslektaşlarının müşteriyle ilişkilerini anlattığını ifade eden Alexander, “Meslektaşlarımın büyük bir bölümü müşteriyle sevgili oldu. Hatta bazıları evlendi. İşlerini iyi bir şekilde yaptıklarını düşünüyorum ama bazı çılgın hikayeler de duydum. Tanıdığım bir tesisatçının bir işi bitirmesi yıllar aldı çünkü o müşterisine her gittiğinde yapacak daha iyi işleri vardı. Ben de flört ve ilişkilerden payıma düşeni aldım ama çalıştığın biriyle çıkmak hiçbir zaman tam olarak doğru görünmüyor, her şey gözyaşlarıyla ve hüsranla bitebilir” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oturduğunuz yerden kilo verebilirsiniz
Oturduğunuz yerden kilo verebilirsiniz
Haftalık burç yorumları
Haftalık burç yorumları
Bol bol yemek için bir sebep daha...
Bol bol yemek için bir sebep daha...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim