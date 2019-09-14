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Endonezya'da dilimi bin dolara altın kaplamalı baklava!

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:52
Endonezya'da dilimi bin dolara altın kaplamalı baklava!

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir işletmede 24 ayar yaprak altın kaplamalı baklavanın dilimi 1000 dolara satılıyor.

Başkent Cakarta'da çeşitli Türk tatlılarının satıldığı "Mardin Baklava" adlı işletmede, dilimi bin dolara satılan baklava müşterilerin ilgisini çekiyor.

Türk kültürü ve mutfağına duyduğu ilgiden dolayı Cakarta'da tatlı satışı yapılan işletme açan Irak kökenli 35 yaşındaki Abdul Rahman L Suud Alhammadi, ''Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden baklavanın Endonezya'da bilinirliğini artırmayı amaçlıyoruz. Türk ustanın yaptığı ve malzemeleri organik 24 ayar yaprak altın kaplamalı özel baklavanının dilimini bin dolardan satıyoruz.'' dedi. 

Altın kaplama tatlıyla Endonezya'da baklavaya yönelik dikkati çekmeyi amaçladıklarını dile getiren Alhammadi, ''Baklava için gerekli birçok malzemeyi Türkiye'den, bazılarını da civar ülkelerden temin ediyoruz. Baklavalarımızı Gaziantep'ten getirttiğimiz baklava ustası pişiriyor. Müşterilerimiz tatlılarımızdan çok memnun.'' diye konuştu.

GAZİANTEPLİ BAKLAVA USTASININ ELİNDEN ALTIN BAKLAVA 

Alhammadi, uzun yıllar yaşadığını Malezya'da işlerinin kötü gitmesi üzerine Güneydoğu Asya'da alternatif iş fırsatları ararken tadıyla eşsiz, otantik ve saf bir lezzete sahip baklava üzerine Endonezya'da işletme açma kararı aldığını kaydetti.

Türkiye'de kaldığı bir yıllık sürede lezzetli baklava için birçok şehir gezdiğini dile getiren Abdurrahman, ''Kuzeyden güneye, batıdan doğuya İstanbul, İzmir, Bodrum ve Mardin gibi birçok yeri gezdim. Yediğimde gerçekten lezzetli olan baklavayı Gaziantep'te buldum ve iş görüşmeleri sonrası buradan bir usta ile çalışmaya başladık.'' ifadelerini kullandı. 

Asya mutfağı için ağır bir tatlı olan baklavayı Endonezyalılara sevdirmeye başladıklarını ve işlerini daha da genişletmeyi planladığını söyleyen Alhammadi, işletme ismini de listesini yaptıkları Türk şehirleri arasından Endonezyalılara telaffuzuyla daha kolay hatırlanmasından dolayı Mardin olarak seçtikleri kaydetti. 

Gaziantep'ten Endonezya'ya çalışmak için gelen baklava ustası Ali Çiçek, ''30 yıldır baklava işiyle uğraşıyorum. Burada birçok çeşitte baklava üretiyoruz. Ayrıca künefe ve sütlü tatlılar da yapıyoruz. Endonezyalılara baklavayı sevdirmek istedik ve bunu da başardık. Bu başarıdan dolayı gurur duyuyorum.'' dedi. 

Baklavayı öğrenmek isteyenlerin olduğunu dile getiren Çiçek, ''İstekli olan arkadaşlara öğretiyoruz. Burada bir Türk kültürü, bir Türk kapımız olsun. Herkese açığız.'' diye konuştu.

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EndonezyaAltın Kaplamalı BaklavaHaber
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