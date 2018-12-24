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Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’nden film gösterimi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi’nde oluşturulan Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’nin ilk aktivitesi olarak Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri için “Kuzu Shaun” isimli filmin gösterimi yapıldı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’nden film gösterimi

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Safi Uslu, Süleyman Koçanoğlu ile Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç danışmanlığında proje kapsamında yürütülen etkinliğe Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri katıldı.

Salonda gösterilen “Shaun The Sheep” (Kuzu Shaun) filmini ilgiyle takip eden öğrencilere,  film arasında patlamış mısır ve içecek servisi yapıldı.

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Algım Özel Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü Evren Karademir, Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’nde organize edilen sinema gösteriminin öğrenciler ile eğitimciler için yeni deneyimlerin yaşandığı bir organizasyon olduğunu söyledi.

YDÜ İletişim Fakültesi öğretim üyesi Ufuk Altunç da bu merkezin esas sahiplerinin özel gereksinimli bireyler olduğuna vurgu yaparak, merkezden ücretsiz hizmet alabileceklerini ve ihtiyaç doğrultusunda projelerin uygulanabileceğini belirtti.

Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi, yirmi kişilik oturma düzeni, ön kısımda tekerlekli sandalye kullanan bireylere hizmet verecek alanı ile sinema ve özel gösterim için tasarlandı.

Kullanım konforunu artırmak ve bütünlüğü sağlamak açısından, hissedilebilir yüzey görme engelli yolu, kafeteryasında kullanılmak üzere görme engelliler için kabartma yazılı menüler, engelsiz park yerleri ve diğer gereksinimlerin karşılanması için mimari engeller de düşünülerek oluşturuldu.

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Yakın Doğu Üniversitesiİletişim FakültesiEngelsiz Sinema Ve Aktivite Merkezi
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