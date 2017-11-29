Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu özellikler

Aslında tüm kadınların sahip olduğu vazgeçilmez özeliklerinden bahsediyoruz: kendileri olabilmelerinden. Çünkü sadece kendi eşsiz doğanıza dürüst kalabildiğinizde hayatınızın erkeğiyle karşılaşabilirsiniz

Özgüven

Bir kadın çekici olduğuna gerçekten inandığında, etrafındaki dünyanın da buna katılmaktan başka şansı yoktur. Görünümünden memnun olan sade görünümlü bir kadın, karşı cins söz konusu olduğunda, yüzünde çıkan küçük bir sivilceyi dert eden daha güzel bir kadından her zaman daha fazla şansa sahiptir. Kendine güvenen kadınlar, kendilerini başkalarının yanında asla eleştirmezler. Etraflarına tutku ve çekim yayarlar, bu ise erkeklerin her zaman hoşuna gider.

Nezaket

Nezaket ve ilgilenmeye hazır olmak, sevmek, affetmek… Bunlar bir kadını diğerlerinden ayıran özelliklerdir. Her koşulda iyi olanı görebilmek, dünyaya arkadaşça bakabilmek, sevebilmek ve empati kurabilmek sizi görünümünüzden bağımsız şekilde çekici kılan şeylerdir. Kendilerine bir hayat arkadaşı arayan erkekler için nezaket ve iç güzelliği en önemli meselelerdir.

Bağımsızlık

Erkekler bir amacı olan kadınları, pasif görünen bağımlı tiplere tercih ederler. Gerçekten çekici olan bir kadın her zaman ne istediğini bilir. Zorluklarla karşılaştığında asla zamanını kendi yaptığı hatalar için başkalarını suçlamakla harcamaz. Kaderini kendisi tayin eder ve onu heyecan verici kılan şey de budur.

Şu anda ve burada yaşayabilmek

Şu anda ve burada yaşamayı, geçen her andan keyif almayı bilen kadınlar erkekleri çekme konusunda asla başarısız olmazlar. Erkekler kendilerini olduğu gibi kabul eden ve ne olursa olsun hayatın tadını çıkaran bir kadınla birlikte görünmekten her zaman keyif alırlar. Bu tür özellikler sizi daima sevilen ve ilgi gösterilen bir kadın yapar.

Kendini nasıl tanıtacağını bilmek

Güzel giyimli, bakımlı, zevk sahibi ve kendi iyi özelliklerinin farkında olup bunları nasıl yansıtacağını bilen bir kadın asla bir erkeği etkilemede başarısız olmaz. Erkekler kıyafetlerinizin son moda olup olmadığına bakmazlar, ancak giydiğiniz elbisenin size yakışması çok önemlidir.

İyi bir ev sahibi olmak

Her ne kadar bu bazı kadınların hoşuna gitmese de iyi bir ev sahibi olmak erkeklerin kadınlarda önemsediği özelliklerin başında geliyor. Yemek yapan, evi temiz tutan bir kadın sıcak ve keyifli bir ortam yaratarak erkeği büyüleyebilir.

Mutluluğa sarılabilmek

Erkekler kolayca rahatsız olan ve sürekli bir şeylerden ya da bir kimseden memnuniyetsizlik duyan, veya başkalarının onu mutlu etmeye mecbur olduğunu düşünen kadınları sevmezler. Bir diğer yandan mutluluğa açık olmak, tanıdığı insanlara değer vermeyi unutmamak ve hayatın olumlu yanlarını fark etmek sizi herkesin yanında olmak istediği neşeli bir insana dönüştürür.

İlgi göstermek

Karşınızdaki erkeğin kalbini çalmanın en emin yollarından biri ona hayatının her alanında gerçek ilgi göstermektir. Doğal ve samimi bir ilgi göstermek asla hoşnutsuzlukla karşılanmaz. Aynı zamanda gerçekten çekici olan bir kadın da erkeğinin onun isteklerini bilmesinden korkmamalıdır.

İletişim becerileri

Erkekler kendileriyle ilgi çekici konuşmalar yapabilen, kibirden uzak, açık ve sosyal kadınlarla vakit geçirmeyi isterler. Dinlemeyi bilen, karşısındakine söylediklerinin önemli olduğunu hissettiren ve konuşmaya gerçek ilgiyle yaklaşan kadınlar her zaman erkeklerin aradığı tiplerdir.

Zarafet

Çekici bir kadının hareketleri de zariftir. Dik bir duruşu ve yürüyüşü vardır. Özgüveni hareketlerine yansır. Ve tüm bunlar karşı cinsi etkileyen özelliklerdir.

Gülümsemek

Gülümseyen ve iyi bir mizah anlayışına sahip olan kadınlar, erkekler konusunda, sürekli bir şeylerden memnuniyetsizlik duyan hemcinslerinden her zaman daha fazla şansa sahiptir. Gülümsemek sadece neşeli bir halin işareti değildir, aynı zamanda karşı tarafa enerji ve hayat ışığı aktarır. Güzel bir kadının neşeyle parlayan gözlerine bakan bir erkek, onda gelecekte yaşayacağı mutluluğun ve hazzın işaretlerini görür.

Doğal ve samimi olmak

Rol yapmanın her şeklinin itici olduğunu söyleyebiliriz. Alımlı bir kadın aynı zamanda doğal ve komplekssizdir ve erkekler de samimiyeti her zaman çekici bulurlar. Bu yüzden iyi özelliklere sahipmişsiniz gibi davranmaktansa bu özelliklere odaklanıp onları geliştirmeye çalışın.