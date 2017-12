Erkeklerin sizle paylaşmadığı 6 sır!

Erkekler hakkında neler biliyorsunuz? Sadece futbol sevdiklerini mi? Emin olun erkekler bundan ibaret değiller! Gelin neler gizliyorlarmış bir bakalım...

Hiçbir şey yapmadan öyle boş boş durdukları zamanlar vardır

Erkekler her zaman bir şeylerle meşgul değillerdir ya da her an ciddi kararlar vermek için kafa yormazlar. Biraz şaşırtıcı gelebilir belki ama bazen sadece kendilerine ayıracak huzurlu ve sessiz anlar yaşamak isterler.

Ufak şeyleri fark etmezler

Evet hanımlar artık kabul edelim ki erkekler ufak detaylara kafa yormuyor. Kadınlarla kıyaslandığında erkeklerin olaylardan neden zevk aldığını anlamak da zor değil. Biz kafamızı küçük şeylerle yorarken onlar anın tadını çıkarıyor da ondan!

Kulağa mantıksız gelen şeylerle kafalarını meşgul edebilirler

Erkeklerin her daim faturları nasıl ödeyeceklerini, ailelerini nasıl geçindireceklerini ya da dünyayı nasıl kurtaracaklarını düşündüklerini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Erkeklerin arada sırada aklınızın ucundan bile geçmeyecek saçma sapan şeyleri düşünerek zamanlarını geçirdikleri de oluyor.

Onların da korkuları var

Erkeklerin toplum tarafından kahraman olarak ilan edilmesinden dolayı zor durumlarla yüzleşmek bazen onlara kalıyor. Bu zor durumlar karşısında erkekler de en az kadınlar kadar korkuyor ve endişeleniyor. Evde bir örümcek gördüğümüzde hangimiz "Aşkım böceek!" diye bağırmıyoruz ki?

Yoldan geçen her kadına bakarlar!

Erkekler yanlarından geçen kadınlara bakmaya eğilimlidirler. Her kadına bakmaları biraz canınızı sıktı değil mi? Üzgünüz, doğaları bu!

Desteklenmeyi severler

Erkekler de en az kadınlar kadar desteklenmeye ihtiyaç duyar. Günlük hayatta yaşanılan stres ve hayal kırıklıkları yüzünden her insanın desteklenme ihtiyacı olduğu çok açık değil mi zaten?