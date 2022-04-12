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Etlerin Efendisi Ünlü Mutfak Şefi Savaş Alkan, Steak'te Marka Olmayı Başardı

Mütevazi ve yakışıklı Ünlü Mutfak Şefi Savaş Alkan, Girne The Taste Restoranda steak et ve dünya mutfağı ile lezzete yolculuk yaptırıyor.

12 Nisan 2022 Salı 14:34
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Etlerin Efendisi Ünlü Mutfak Şefi Savaş Alkan, Steak'te Marka Olmayı Başardı

Türkiye'nin Ünlü Mutfak Şefi Savaş Alkan'ın hem işletmecilik hem de  mutfaklarının şefliğini yaptığı The Taste Kıbrıs'ın en çok tercih edilen steak et restoranı olarak göze çarpıyor.

Et üzerine kurgulanmış mutfağın en lezzetli çeşitlerini sunan The Taste, Girne Les Ambassadeur Hotel’de bulunuyor.

En özel etleri usta bir şekilde dinlendirerek ustaca pişirme sanatıyla sunan Şef Savaş Alkan  Kıbrıs'a The Taste markasını kazandırmanında gururunu yaşıyor.

Birbirinden özel ve özenle seçilmiş malzemeyle hazırlanmış başlangıç ve ana yemekleri ile unutmayacağınız bir lezzet şöleni için The Taste Restorant'a mutlaka uğramanız gerekir.

Tasarımda avangart olan The Taste, çarpıcı, modern iç mekanı ile de gelenlere zamansız dakikalar yaşatıyor.

Kıbrıs'ın en seçkin adreslerinden birisi olan The Taste Restoran'da Ünlü Mutfak Şefi ve İşletmeci Savaş Alkan, gelen misafirlerle bire bir ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. 

Akdeniz manzarasına sahip deniz ve dağlarla çevrili The Taste, ısmarlama bir mutfak ve kişisel ilgi sunarak kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor.

Kıbrıs'a yolunuz düşer hele bir de Girne'ye gelirseniz mutlaka The Taste Restoran'a uğrayıp bu hikayeye dahil olun ve Ünlü Mutfak Şefi Savaş Alkan'la da tanışmayı sakın ha ihmal etmeyin.

Etlerin Efendisi Şef Savaş Alkan Sizi The Taste'de Bekliyor.

Şimdiden Afiyet Olsun..

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