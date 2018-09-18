Evcil hayvan sahibi olmak isteyenlere her duruma hazırlayıcı 6 öneri

Evcil hayvan sahiplenmek, kendinize sevimli bir dost edinmek istiyorsunuz ama hangi durumlarla karşılaşacağınızı bilmiyor musunuz?

Bizleri saf bir mutluluğa ulaştıracak yollardan belki de en güzeli evcil hayvan sahiplenmek.

Tabii her güzel şey gibi minik dostlarınız da hayatınızda acı tatlı farklılıklar yaratacak diyebiliriz.

Evcil hayvan beslemek büyük sorumluluk gerektirir ama ona nasıl bakacağınızı bilir ve karşınıza çıkabilecek her duruma karşı hazırlıklı olursanız dünyanın en sadık dostluğunu kazanabilirsiniz.

Dökülen tüyler

Evcil hayvan beslemeye başladıktan sonra en büyük sıkıntılarınızdan biri sevimli dostunuzun tüy dökmesi olacaktır. Eminim sizde minik dostlarınız koltuktan kalktığında veya rahat rahat yattığı kucağınızdan uyanıp gittiğinde ardında tüy yumakları bıraksın istemezsiniz. Eve gelen misafirlere tüy sorunu yüzünden açıklama yapmak ise işin en yorucu kısmı olabilir.

Dökülen tüyleri toplamak için zemine uygun elektrikli süpürge, yapışkanlı rulo, koli bandı, fırça ve plastik eldivenleri kullanabilirsiniz. Tüyleri toplamak için tasarlanan ruloları özellikle kıyafetlerde, mobilyalarda rahatça kullanabilirsiniz. Marketlerde ve birçok mağazada bulabilirsiniz. Alternatif olarak koli bandının yapışkan yüzeyi de çözüme ulaşmanızı kolaylaştırır. Geniş zeminlerde kullanılan elektrikli süpürge, köşelerde toplanan tüyleri ve halıları temizlemek açısından etkilidir. Son dönemlerde kedi ve köpek tüyleri için üretilen özel başlıklar sayesinde daha kısa sürede verimli sonuçlar elde etmeniz mümkün.

Açıkta kalan kablolar

Tüylü dostlarımız çoğu zaman biz hariç her şeyle ilgilenmek, oynamak isterler. Hele hele yavruysa bu yaramazlıklar iki katına çıkacaktır. Durum kulağa hoş glmesede de aslında ufak yaramazlıkları evinize renk katacak diyebiliriz. Özellikle kediler ve yavru köpekler için kablo katili dersek abartmış olmayız. Hemen hemen hepsinde bir çiğneme isteği var ki sormayın gitsin. Kemirdikleri kablolar aslında onlar için oldukça tehlikeli. Özellikle elektrik kablolarının kemirilmesi ölümcül olabilir. Hem hayvanlarınızın hayatı hem de kendi rahatınız için çeşitli önlemler almanız mümkün. Evinizde kullandığınız kabloları kapı üstü ve pencere üstünden geçirebilir, duvardan geçen kabloları da ulaşamayacakları yüksekliğe sabitleyebilirsiniz. Eğer bu şekilde kötü bir görüntü oluşabileceğini düşünüyorsanız güvenli kablo geçişleri için satılan PVC borularını kullanarak kabloları gizleyebilirsiniz.

Seyahatler

Can arkadaşlarınız ile seyahate çıkmak bambaşka bir deneyim diyebiliriz. Seyahat sonrasında varacağınız güzellikler onu da çok mutlu edecektir ama seyahat ve konaklama sırasında birçok sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evcil hayvan dostlarınızla birlikte sosyal yaşamda karşılaşabileceğiniz sorunların en büyüğü şüphesiz yolculuklar olacaktır. Hava, kara, deniz yolculuklarının neredeyse hepsinde evcil hayvan taşımak pek konforlu değil. Eğer imkânınız varsa özel aracınız ile seyahat etmeniz ya da pet taksi ile gitmeniz en iyisi olur. Şehirler arası otobüslerin çoğunda evcil hayvan taşıma hizmeti bulunmuyor, olanlar da ise bagajda izin veriliyor. Bagajda havasız, karanlık ve sıcak bir ortamda kapalı kalacağı ve ölümle sonuçlanabileceği için kesinlikle bunu önermiyoruz. Uçaklarda da durum pek değişmiyor. Kafesin standart boyutlara uymaması, ağırlığının 8 kg’dan fazla olması gibi nedenlerle uçağın kargo bölümünde yolculuk yapabiliyorlar. Tüylü dostunuzun sağlığı için seyahatlerinizi bu şekilde planlamayın.

Diğer bir alternatif olan hızlı trenler de vagon bölümünde beraber seyahat edebilirsiniz. Tabii kafes içinde olmak şartıyla yanınızda mutlaka sağlık belgesini, kimlik kartını bulundurun. Sevimli dostlarınız için yan koltuğunuza %50 indirimli bilet alabilirsiniz.

Dekorasyon

Evcil hayvanınız eve geldiği günden itibaren aranızda oluşan bağ ve sevgiyle adeta evin küçük çocuğu hissi verecektir. Evin minik ve meraklı çocuklarını düşünürsek, ev içerisinde sürekli hareketli olurlar. Tıpkı evcil hayvanlarınızda; meraklı çocuk edasıyla evdeki süs eşyaları ile oynayabilir ve zarar verebilir. Bunun yanında kedi ve köpeklerin içgüdüsel olarak yaptığı ve eve zararı olabilen birçok davranışı olacaktır. Sevimli kedi ve köpeklerinizin koltuklara, halılara, yatak başlıklarına olan tırmalama sevdasını biliyoruz. Durum böyle olunca ev dekorasyonunu ve mobilya seçimlerini onlarla yaşamaya uygun şekilde ayarlamanız gerek. Evdeki biblolarınızı, fotoğraf çerçevelerini evcil hayvanlarınızın ulaşamayacağı yerlere koyabilir, zarar görmelerini engelleyebilirsiniz. Mobilyalarınızı evcil hayvanınızın antrenman aracı haline getirmesini engellemek için dayanıklı ve kolay temizlenebilen kumaşlar tercih edilmelidir. Evcil hayvanlarınızın da bizler gibi eşyaları olacaktır. Onlar için tırmanma merdivenleri, küçük saklanma köşeleri ve koltuk alabilirsiniz.

Çevre dostu ürün kullanımı

Hepimiz doğaya karşı daha nazik olmak için uğraşıyoruz. Ama çoğu zaman evcil hayvanlarımıza aldığımız eşyaların plastiklerden ve sürdürülemez malzemelerden yapıldığını göz ardı ediyoruz. Çevre dostu ürünler kullandığınız zaman sevimli dostlarınızın çevrede yarattığı olumsuzlukları azaltmak adına önemli bir adım atabilirsiniz. Evcil hayvanlarınıza aldığınız oyuncaklar, bakım ürünleri ve diğer dekoratif ürünlerin çevre dostu olması hem hayvanlarınızın sağlığı hem de doğa adına yarar sağlar. Köpek sahipleri, köpeklerini yıkarken çevre dostu şampuanlar kullanabilir. Kedi sahipleri de kedi kumlarını çevre dostu olanlardan yana tercih edebilir. Ayrıca dostlarınız için bazı şeyleri satın almak yerine, evde kendiniz de yapabilirsiniz.

Düzenli bakım ve aşılar

Sevimli dostlarınızın bakımı zevkli bir uğraş olacaktır ama bir o kadar da sorumluluk gerektirdiğini belirtelim. Onların da tıpkı bizim gibi ilgi ve sevgiye ihtiyacı var, bu nedenle sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gereken her şeyi düşünmelisiniz.

Öncelikle vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte mamalarla beslemeniz gerekli. Tabii bu mamalar yaşlarına ve fizyolojik özelliklerine de uygun olmalı.

Dostlarınıza parazit oluşmaması için pişmemiş çiğ etlerin verilmemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra bisküvi, çikolata gibi şekerli gıdalar köpek ve kedilerin dişlerinde tartar oluşturabiliyor, ayrıca gözleri için de zararlı olduğunu bilmenizde fayda var. Neredeyse hepimiz hayvanlarımızı dışardan geldiklerinde yıkamamız gerektiğini ve bunun zevkli olacağını düşünüyoruz. Ancak kediler neredeyse hiç yıkanmamalı, sadece dışarı çıktığında patileri silinebilir. Köpeklerin de çok sık yıkanmamaları lazım. Evcil hayvanlarınızı hastalıklardan ve parazitlerden korumak için düzenli aşı periyodları vardır. Veteriner hekiminiz ile beraber aşı karnesini takip edebilir, sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayabilirsiniz.