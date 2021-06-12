Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu anlaşıldı
Dur ihtarına uymadı; ehliyetsiz olduğu...
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi

Evde bakılması tehlikeli 7 iç mekan bitkisi

Dünyada 450 binden fazla bitki türünün bulunduğu tahmin ediliyor ve bunlardan bazıları evlerimize biraz renk katmanın en iyi yollarından biri! Ancak bu bitkilerin bir kısmı aslında farkında olmadığınız riskler de taşıyor.

12 Haziran 2021 Cumartesi 09:23
333 Okunma
Evde bakılması tehlikeli 7 iç mekan bitkisi

İşte görüntüleriyle kalpleri fetheden ama evde bakılması tehlikeli olan bitkiler…

1-Sukulent 

Bu bitkiler son zamanlarda giderek daha popüler hale geldi ve bunun birkaç nedeni var: Küçük, ucuz ve bakımı kolay.

Ancak dikkat: ‘Unlu bit’ ya da ‘kabuklu bit’ olarak adlandırılan küçük böcekler ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz!

Bu böcekler diğer bitkilere de kolayca yayıldıkları ve kurtulmak inanılmaz derecede zor olduğu için büyük bir sorun haline gelebilir.

2-Ardıç Bonsai Ağacı 

Ağaç gövdeli bitkileri seviyorsanız bonsai almak isteyebilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce ne tür bir bonsai aldığınıza dikkat edin.

Ardıç bonsai ağaçları, tür olarak dağ ardıcı ile aynıdır ve onlar gibi alerji belirtilerine neden olabilir. Yani burun tıkanıklığı ve göz sulanması yaşamanız çok muhtemel!

3-Zakkum (Nerium Oleander) 

Güzel çiçekli ve masum görünüşlü zakkum bitkisi aslında, son derece olduğu zehirlidir. Evinizin içinde bulundurmanız kesinlikle tavsiye edilmez. Zakkum bitkisinin yanından geçerken bir adım mesafe bırakmak en iyisidir.

4-Difenbahya (Dieffenbachia) 

Bu bitkilerin yetiştirilmesi ve bakımı kolaydır, bu da onları bitki bakmaya yeni başlayanlar için oldukça tercih edilir kılıyor.

Ancak evcil hayvanınız varsa bu bitki maalesef size göre değil! Çünkü bu bitki, kedi ve köpekler için zehirleyiciliği yüksek olan kalsiyum oksalat içeriyor.

5-Kaladyum (Caladium) 

En çok ‘melek kanadı’ veya ‘fil kulağı’ olarak adıyla bilinen bu bitkiler, evde bakılması için uygun değildir. Tıpkı difenbahya gibi evcil hayvanlar ve insanlar için zehirli kabul edilirler.

6-Ağlayan İncir 

Ficus ağacı olarak da bilinen Ficus Benjamina, özellikle astımınız veya latekse alerjiniz varsa soruna neden olabilecek başka bir yaygın ev bitkisidir.

Mumsu yaprakları çok fazla toz toplayabilir ve yapısında yüksek konsantrasyonlarda lateks bulunduğundan lateks alerjisini tetikleyebilir.

7-Areca Palmiyesi 

'Altın kamışı', 'sarı palmiye' veya 'kelebek palmiye' olarak da anılır ve iç mekanlara biraz tropikal bir hava vermesiyle bilinir.

Bu bitkinin örümcek ve çiçeklerin üzerinde beyaz beyaz ortaya çıkan unlu bit gibi istenmeyen zararlıları barındırmaya oldukça yatkın olduğunu bilmelisiniz.

Kaynak : Milliyet

Anahtar Kelimeler:
Iç Mekan BitkisiTehlikeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpekler doğdukları andan itibaren insanları anlayabiliyor
Köpekler doğdukları andan itibaren insanları anlayabiliyor
Barack Obama'nın 12 yıllık köpeği Bo öldü
Barack Obama'nın 12 yıllık köpeği Bo öldü
Birinin yalan söylediğini anlamak mümkün mü?
Birinin yalan söylediğini anlamak mümkün mü?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim