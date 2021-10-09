Evde ıslak mendili yapmak için...

Mağazalarda satılan ve oldukça popüler olan çok sayıda kişisel bakım ve temizlik ürünü var. Yine de çoğu kişi bu ürünlerin içerisindeki maddelerin ne olduğundan emin olamıyor. Alkol gibi insan sağlığına zararlı maddeleri içeren bu ürünleri satın alırken hemen hemen herkes fazlaca tereddüt ediyor. Özellikle ıslak mendil gibi ellerimizi hatta ağzımızı sildiğimiz bir ürün için de oldukça seçici olmak gerekiyor. Siz de böyle düşünüyorsanız merak etmeyin, kendi ıslak mendilinizi yapabileceğiniz oldukça pratik tarifler var! Sizin için bu tariflerden iki tanesini araştırdık. İşte sizler için hazırladığımız, ıslak mendili tarifleri!

EVDE ISLAK MENDİL TARİFİ

1. TARİF

MALZEMELER

1 yemek kaşığı bebek şampuanı

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 su bardağı ılık su

1 kağıt havlu

Saklama kabı

HAZIRLANIŞI