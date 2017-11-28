Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun

Hayatınız kötü gitmeye başladı ve aldığınız yanlış kararlar kötü bir gidişata neden oluyor. Yorgun, kırılgan ve mutsuz hissetmeye başladığınız an üzerinizdeki bu negatif enerjiyi yaşam alanınızdan çıkartmak aslında çok kolay.

İşte evdeki negatif enerjiyi atmanız için malzemeler;

* 1 bardak su

* 1 tatlı kaşığı deniz tuzu

* 1 çay kaşığı sirke

Yapılışı: Bardağın 3'te 1’ini dolduracak şekilde tuzu ekleyin. Ardından yarısına kadar su koyun. Diğer kalan yarısına da sirke ilave edin. Bu karışımı evinizde görünmeyen bir noktaya koyun ve bir gün boyunca bekletin. 1 gün boyunca bardağı hiç oynatmayın.

1 günün sonunda bardağınıza bakın. Şayet bardak ilk anki gibiyse evinizde negatif enerji yok demektir. Fakat bardakta baloncuklar oluşmuşsa ya da görünümü değişmişse bu bulunduğunuz ortamda negatif enerji var anlamına gelir.

Bu durumda yapmanız gereken bardağı bıraktığınız gibi bulana dek her gün aynı karışımı uygulamak. Ayrıca unutmamanız gereken bir diğer nokta ise negatif enerjiyi çeken bardağınızı her gün evinizin dışında bir yere dökmeniz gerekmektedir.