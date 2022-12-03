Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

"Evkaf 365 gün yanımızda"

365 gün engelli bireylerin yanında olan Evkaf, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen programlara da katkı sağlamaya devam ediyor.

03 Aralık 2022 Cumartesi 16:51
13 Okunma
"Evkaf 365 gün yanımızda"



Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğinin (KTOÖD) engelliler günü dolayısıyla bugün Lefkoşa Büyük Han’da düzenlediği “Sözümüzü Yükseltiyoruz” isminde farkındalık etkinliğine sponsor oldu.

Etkinlikte konuşan KTOÖD Başkan’ı Günay Kibrit, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin özüne dönerek misyonunu iyilik anlayışı ile tamamladığını, dernek olarak desteklerini sadece bir gün değil her gün hissettiklerini söyledi. Özellikle pandemi sürecinde büyük zorluklar yaşayan dernek üyelerine ve hastalarına Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin önemli ölçüde destek sağladığını sözleriyle belirtirken fırsat verildiği taktirde aşamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını bizlere hissettirdikleri için dernek olarak teşekkür ettiklerini ifade etti.

Etkinliğe katılan Lefkoşa İyilik Gönüllüleri de gelen misafirlere hediyeler verdi.

Güzelyurt İyilik Gönüllüleri ise KKTC Engelliler Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirerek merkez bahçesinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi, çocuklara hediyeler dağıttı. Ziyaret esnasında açıklama yapan KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkan’I Ömer Suay da Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin senenin sadece belirli günlerinde değil her an, 365 gün yanlarında olduğunu belirterek ziyaretleri için teşekkür etti. 

Son Güncelleme: 03.12.2022 18:08
Anahtar Kelimeler:
EngelliEvkaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları, gizemli ışık patlamasının doğrudan Dünya'ya yönelmiş bir kara delikten geldiğini söylüyor
Bilim insanları, gizemli ışık patlamasının doğrudan Dünya'ya yönelmiş bir kara delikten geldiğini söylüyor
30 Kasım Çarşamba günü tüm burç yorumları!
30 Kasım Çarşamba günü tüm burç yorumları!
Resimdeki bebeğin annesini yalnızca çok zekiler görebiliyor!
Resimdeki bebeğin annesini yalnızca çok zekiler görebiliyor!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim