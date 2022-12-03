"Evkaf 365 gün yanımızda"

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğinin (KTOÖD) engelliler günü dolayısıyla bugün Lefkoşa Büyük Han’da düzenlediği “Sözümüzü Yükseltiyoruz” isminde farkındalık etkinliğine sponsor oldu.

Etkinlikte konuşan KTOÖD Başkan’ı Günay Kibrit, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin özüne dönerek misyonunu iyilik anlayışı ile tamamladığını, dernek olarak desteklerini sadece bir gün değil her gün hissettiklerini söyledi. Özellikle pandemi sürecinde büyük zorluklar yaşayan dernek üyelerine ve hastalarına Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin önemli ölçüde destek sağladığını sözleriyle belirtirken fırsat verildiği taktirde aşamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını bizlere hissettirdikleri için dernek olarak teşekkür ettiklerini ifade etti.

Etkinliğe katılan Lefkoşa İyilik Gönüllüleri de gelen misafirlere hediyeler verdi.

Güzelyurt İyilik Gönüllüleri ise KKTC Engelliler Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirerek merkez bahçesinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi, çocuklara hediyeler dağıttı. Ziyaret esnasında açıklama yapan KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkan’I Ömer Suay da Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin senenin sadece belirli günlerinde değil her an, 365 gün yanlarında olduğunu belirterek ziyaretleri için teşekkür etti.