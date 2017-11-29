"Evlilik bunama riskini azaltıyor"

İngiliz bilim insanlarının 3 farklı kıtadan 800.000 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre ileri bireylerin medeni hali bunama riskini etkiliyor. Araştırmaya göre bekar kalmanın bunama riskini yüzde 42 arttırdığı görülürken, dul kalanlar için de riskin yüzde 20'nin üzerinde olduğu ortaya kondu.

İngiltere'deki University College London'ın (UCL) Avrupa, Güney Amerika ve Asya ülkelerindeki 800.000 kişiyi inceleyerek yaptığı araştırma, bekar kalmanın bunama riskini yüzde 42 arttırdığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre çiftler arasında sosyal etkileşimin artması, akıl sağlığını bunama gibi rahatsızlıklara karşı daha dayanıklı kılarken, Alzheimer gibi olası semptomlar da çok daha geç yaşlara ertelenmiş oluyor.

Evlilik sonucu ekonomik yükün kişiler arasında paylaşılması da, zihinsel ve fiziksel sağlığı kuvvetlendirerek bunama riskini azaltabiliyor.

DULLARDA RİSK YÜZDE 20 FAZLA

Araştırmanın bulguları, dul kalanlarda da bunama riskinin yüzde 20 daha fazla olduğunu gösterdi.

Boşananlar ve evliler arasında ise önemli bir farklılığa rastlanmadı.

İngiltere'deki Alzheimer Araştırmaları Merkezi'nden Laura Phipps, "Çiftler birbirlerini sağlıklı yaşam konusunda cesaretlendirirken, partnerlerinin sağlığını da korumaya çalışıyor. Sosyal hayatlarında da birbirlerine destek oluyorlar" diye konuştu.

Araştırmaya göre sosyal etkileşimin yanı sıra, fiziksel aktivite ve eğitim seviyesi gibi değişkenler de bunama riskinde etkili.