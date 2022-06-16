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Faydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Daha sağlıklı olmak için beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme düzeninde meyve ve sebzelere ağırlık vermek çok daha zinde ve sağlıklı olmamızı sağlıyor. En faydalı meyveler arasında bulunan narın da sağlığa karşı öyle etkileri var ki duyanları şaşırtıyor. Günde sadece bir bardak nar suyu içmenin faydaları saymakla bitmiyor.

16 Haziran 2022 Perşembe 10:30
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Faydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!
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Nar en sevilen meyveler arasında bulunuyor. Nar hem tek başına hem de tatlıların üzerinde kullanılıyor. Narı ayıklamak her ne kadar zor olsa da ayıklamakla uğraşmadan nar suyunu çıkartarak da narın eşsiz faydalarından yararlanabilirsiniz. Beslenme düzeninize katacağınız nar suyunun etkilerini duyunca her gün nar suyu içmek isteyeceksiniz. Nar suyunu her gün düzenli olarak bir bardak tüketebilirsiniz.

Kan basıncı dengeliyor

Nar meyvesinin sıkılmasıyla elde edilen doğal nar suyunu her gün 1 bardak içmeye başladığınızda öncelikle kan basıncınız dengelenmeye başlıyor. Tansiyon olarak da bildiğimiz kan basıncının dengelenmesiyse uzun vadede sizi özellikle yüksek tansiyon gibi ciddi problemlerden uzak tutuyor. İçeriğindeki yüksek oranda potasyum, C vitamini ve polifenoller sayesinde kan akışının düzenlenmesi sağlayan nar suyu, yüksek tansiyon problemi olanlara özellikler öneriliyor. Herhangi bir tansiyon probleminiz varsa düzenli olarak nar suyu içmeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor.

Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

Nar suyu tüketmeye başladıktan sonra kanın damarlarınızdaki dolaşımı düzenleniyor ve bu sayede tansiyon problemlerinden korunuyorsunuz dedik, peki ya bunu düzenli bir hale getirdiğinizde neler oluyor dersiniz? Kan dolaşımının düzenli hale gelmesini sağlayan nar suyu, damarların içinde birikebilecek plakaların da oluşumunu önlüyor ve bu sayede damar tıkanıklığı, kalp krizi ve hatta inme, felç gibi ani gelişebilen kalp ve damar hastalıklarına karşı da vücudu koruyor.

Karaciğeri temizliyor

Nar suyu içeriğindeki C vitamini ve olifenollerden aldığı güç sayesinde antioksidan özellikler gösteriyor, başka bir ifadeyle vücuda giren serbest radikaller, yabancı ve zararlı maddeleri hızla vücuttan uzaklaştırıyor. Bir nevi temizleme işlemi gören nar suyu, bu özelliği sayesinde karaciğerde biriken zararlı maddelerin de temizlenmesini sağlıyor.

Stresten uzaklaştırıyor

Nar suyunun en ilginç ve en az bilinen özelliklerinden biri de tam bir stres savar olması. Gösterdiği antioksidan özellikler sayesinde sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına büyük destekler veren nar suyunu eğer her sabah güne başlarken içerseniz kendinizi stresten çok daha uzak bir hayatın içinde bulabilirsiniz.

Alzheimer hastalığına karşı koruyor ve hafızayı güçlendiriyor

Nar suyu düzenli olarak tüketildiğinde kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağladığından beynin ihtiyaç duyduğu oksijeni de sağlayabiliyor. Hal böyle olunca başta hafıza olmak üzere beynimiz birçok fonksiyonunu daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Hafızanızın güçlenmesini, konsantrasyonunuzun artmasını isterseniz nar suyu size bu konuda büyük bir destek verecektir. Aynı zamanda bu etkisi sayesinde nar suyu, ileri yaşlarda görülebilecek Alzheimer gibi hastalıkların da önüne geçiyor.

Kilo vermeye yardımcı oluyor

Nar suyu, içindeki C vitamini başta olmak üzere birçok yararlı madde sayesinde metabolizmayı, bu sayede de yağ yakımını hızlandırıyor. Eğer fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız nar suyundan destek alabileceğiniz gibi kendinizi uzun vadede oluşabileceğini düşündüğünüz obezite gibi rahatsızlıklardan da koruyabilirsiniz.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek kansere karşı koruyor

Nar suyunun antioksidan ve antiviral özellikleri bağışıklık sistemimizin en büyük destekçisi aslında. Hücrelerimiz üzerinde tam bir detoks etkisi oluşturan nar suyu, bu sayede vücudumuzdan zararlı maddeleri uzaklaştırıyor. Hal böyle olunca grip, nezle gibi kış hastalıklarından tutun da birçok kanser türüne kadar, hastalıklardan korunuyoruz. Bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz, nar suyu aynı zamanda çoktan oluşmuş olan hastalıkların da iyileşme sürecine destek oluyor. Hastalıklı hücrelerin çoğalmasının ve yayılmasının önüne geçiyor.

Sivilceleri gideriyor ve pürüzsüz bir cilt sağlıyor!

Cildinizde sık sık sivilceler oluşuyorsa her gün bir bardak nar suyu içerek bunun önüne geçebilir, var olan sivilcelerin daha kısa sürede yok olmasını sağlayabilirsiniz. Antioksidan etkisi sayesinde cildin temizlenmesini sağladığından nar suyu aynı zamanda erken yaşlanma belirtilerinin de önüne geçiyor, özellikle kırışıklıkların oluşumunu olabildiğince ertelediği biliniyor.

İdrar söktürüyor

Vücudunuzda sık sık ödem, şişkinlik gibi sorunlar oluşuyorsa nar suyunun idrar söktürücü etkisinden faydalanabilirsiniz. Antioksidan özellikleriyle idrar söktüren nar suyu, düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki ödem ve buna bağlı oluşan şişkinlikleri yok ediyor.

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