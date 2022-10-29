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FBI kaynaklarına göre en tehlikeli burç sıralaması!

Burçlar karakterimizi oldukça etkileyebiliyor. Ortak özelliği olan insanlar genellikle aynı burçlardan çıkıyor. Toplumda işlenen cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara bakıldığında en sık rastlanan burçlar belli oldu. FBI listelerinin kaynaklarına göre en tehlikeli burç sıralaması...

29 Ekim 2022 Cumartesi 13:28
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FBI kaynaklarına göre en tehlikeli burç sıralaması!



Toplumda işlenen suçlar oldukça korkutucu olabiliyor. Suçlular en yakınımızda bile bulunabiliyor. Birçok suçlunun yakın çevresi onları masum sanıyor. Yaptıkları suçlar ortaya çıktığında şaşırıyorlar. FBI listelerine bakıldığında benzer suçları işlemiş kişilerin burçlarının aynı olduğu görülüyor. İşte burçların en çok işlediği suçlar ve en tehlikeli burç...

BURÇLARIN SUÇLARI

YENGEÇ BURCU

Yengeçler tutku katilleridir. İnsanları normal bir şekilde öldürürler ve suçlarını imzalamak için kurbanlarının vücudunda bazı ayırt edici işaretler bırakırlar.

BOĞA BURCU

Kendi başlarına hareket ederler ve genellikle kara para aklama işine girerler.

YAY BURCU

Çoğunlukla dolandırıcı veya hırsızlardır. Kendi hayatlarını tehlikeye atmadıkça kurbana pek zarar vermezler.

KOÇ BURCU

Genellikle suç işlemek için kiralanır.

AKREP BURCU

En sadist ve katil burçtur.

BAŞAK BURCU

Genellikle bilgisayar korsanları ve hırsızlardır.

TERAZİ BURCU

Genellikle yolsuzluk ve uyuşturucuyla ilgili suçlara karışır.

İKİZLER BURCU

Genellikle finansal dolandırıcılıklarla ilişkilendirilir.

ASLAN BURCU

Genellikle ün ve itibar kazanmak için suçluların arasına karışır.

KOVA BURCU

Bilgisayar korsanlığı ve aldatmayla ilgilenirler.

OĞLAK BURCU

Organize suçlara karışır.

BALIK BURCU

Oldukça sinirli ve şiddetlidirler.

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